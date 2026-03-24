Cielos despejados y lluvias débiles en Andalucía: Previsión AEMET para hoy

Cielos poco nubosos o despejados dominarán en el conjunto del territorio andaluz este 24 de marzo de 2026, aunque la vertiente mediterránea y el área del Estrecho experimentarán cielos más nublados con probables precipitaciones débiles por la mañana. En las sierras, se prevé nubosidad de evolución diurna. Las temperaturas mínimas ascenderán, mientras que las máximas descenderán en las comarcas centrales, con vientos moderados a fuertes en el litoral mediterráneo y un levante notable en Cádiz.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 24 de marzo

Cielo nublado y brisa suave en Sevilla

El cielo se despereza lento en Sevilla, donde la jornada se presenta con un manto de nubes que no amenazan con lluvia. A primera hora, la temperatura ronda los 11 grados, mientras el viento sopla suave desde el este a unos 15 km/h, creando una sensación térmica similar. A medida que avanza el día, el sol se asoma tímidamente, elevando el termómetro hasta los 24 grados, aunque la humedad, que puede llegar a ser bastante alta, hará que el ambiente se sienta algo pesado.

Ya por la tarde, el cielo mantendrá su tono grisáceo, pero sin riesgo de precipitaciones. La brisa se intensificará ligeramente, con ráfagas que podrían alcanzar los 35 km/h, así que es recomendable asegurar bien los sombreros. Con la puesta del sol a las 19:39, Sevilla disfrutará de unas horas de luz que invitan a pasear, aunque la sensación térmica podría hacer que el calor se sienta más intenso.

Córdoba: nubes y viento fuerte con lluvias

Las nubes se agrupan en el horizonte, presagiando un día de cambios en Córdoba. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 9 grados y un cielo cubierto que invita a la reflexión. A medida que avanza la jornada, el viento se intensificará, alcanzando ráfagas de hasta 55 km/h y la probabilidad de lluvia se mantendrá en un 90%, lo que podría alterar los planes de muchos.

La tarde traerá un contraste notable, con temperaturas que podrían llegar a los 22 grados, pero la sensación térmica se verá afectada por la humedad, que alcanzará el 90%. Con el viento soplando fuerte y la posibilidad de lluvias intensas, es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien, ya que la inestabilidad marcará el ritmo del día.

En Huelva, cielos despejados y ambiente tranquilo

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con cielos mayormente despejados y temperaturas que oscilarán entre los 11 y 22 grados. Aunque se prevén algunas ráfagas de viento suaves, no hay indicios de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día agradable y sin sobresaltos.

Es un momento ideal para pasear por los parques o disfrutar de una terraza al aire libre. La tranquilidad del ambiente invita a realizar actividades cotidianas con calma, aprovechando la suavidad de la temperatura y la serenidad del día.

Cielo despejado y viento fuerte en Cádiz

El día amanece en Cádiz con un cielo mayormente despejado, ideal para disfrutar de la mañana. La temperatura mínima se sitúa en 14°C y aunque la sensación térmica es similar, el ambiente se sentirá fresco. A medida que avanza la jornada, el viento soplará con fuerza, alcanzando ráfagas de hasta 55 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica se eleve a 19°C. La tarde se presentará igualmente despejada, con una máxima de 19°C y sin probabilidad de lluvia, lo que permitirá disfrutar de unas agradables horas de luz hasta la puesta del sol a las 19:40.

A lo largo del día, la humedad relativa oscilará entre un 45% y un 75%, lo que podría generar un ambiente algo pesado en ciertos momentos. Sin embargo, la combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que la jornada sea muy placentera. Con un total de más de 12 horas de luz, es una excelente oportunidad para salir y disfrutar de lo que Cádiz tiene para ofrecer.

Jaén: cielos despejados y ambiente cálido

La mañana en Jaén se presenta con cielos despejados y una temperatura fresca que ronda los 10 grados, ideal para disfrutar de un paseo. A medida que avance el día, el ambiente se tornará más cálido, alcanzando una máxima de 20 grados por la tarde, con una suave brisa que hará más agradable la jornada. Es un buen momento para salir a disfrutar del sol, así que no olvides llevar una chaqueta ligera por la mañana y aprovecha para lucir ropa cómoda y fresca en las horas centrales del día.

Cielo nublado y chubascos matutinos en Málaga

Las primeras horas traen consigo un ambiente fresco, con temperaturas que rondan los 13 grados y una sensación térmica que puede descender hasta los 13°C. A medida que avanza la mañana, el cielo se mantendrá parcialmente nublado y se prevén chubascos intermitentes, especialmente hasta el mediodía, cuando el termómetro podría alcanzar los 18°C.

Con la llegada de la tarde, el panorama cambiará drásticamente, ya que se espera un cielo despejado y sin probabilidad de lluvia. Las temperaturas se estabilizarán, ofreciendo un respiro con un ambiente más cálido y agradable. Se recomienda disfrutar de las horas de sol, mientras el viento soplará moderadamente desde el este, aportando un toque de frescura a la jornada.

Granada: cielos nublados y posibilidad de lluvia

La mañana en Granada se presenta con cielos nublados y una ligera bruma que puede hacer que el ambiente se sienta fresco, con temperaturas alrededor de 8 grados. A medida que avance el día, la probabilidad de lluvia aumentará, especialmente en la tarde-noche, aunque las temperaturas alcanzarán un máximo de 17 grados, lo que podría ofrecer un respiro en medio de la inestabilidad. Es recomendable llevar un paraguas y vestirse en capas, ya que la sensación térmica puede variar considerablemente.

Almería: cielo despejado y brisa agradable

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar de la mañana, con temperaturas frescas que rondan los 11°C. A medida que avanza el día, el mercurio se elevará hasta alcanzar los 20°C, mientras el viento sopla del este a una velocidad media de 25 km/h, aportando una agradable brisa.

Sin embargo, a medida que la tarde se asoma, se recomienda estar atentos a posibles ráfagas de viento que podrían alcanzar los 45 km/h. La noche se presentará tranquila, con temperaturas que descenderán nuevamente, así que no olviden abrigarse al caer el sol a las 19:24.