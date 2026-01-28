La AEMET activa el aviso amarillo en Madrid por nieve: hasta 15 centímetros de espesor

Hasta 15 centímetros de espesor, la AEMET activa el aviso amarillo en Madrid por la llegada de nieve y frío. Será mejor que nos empecemos a preparar para lo peor, tal y como hemos visto, el peligro puede ser máximo. Es importante estar atentos a una previsión del tiempo que parece que no trae nada bueno, sino todo lo contrario. Será el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser clave y que, sin duda alguna, nos traerá lo peor de un invierno que parece que este año apunta maneras.

La nieve puede llegar a ser un problema para la movilidad del corazón de España, un territorio que parece que nos ofrece novedades destacadas que pueden marcar la diferencia. Sin duda alguna, tocará empezar a ver llegar estos cambios que parece que serán los que nos afectarán de lleno y que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada en estas jornadas que tenemos por delante y que pueden acabar siendo esenciales. Es hora de conocer un poco más algunos elementos que serán los que nos afectarán de lleno en estos días que tenemos por delante.

Hasta 15 centímetros de espesor

Es importante estar preparados para un cambio de tendencia que puede ser esencial y que, sin duda alguna, puede convertirse en un plus de buenas sensaciones. Un giro radical que, sin duda alguna, será lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante y que puede ser clave. Es momento de poner en práctica algunos elementos que son los que realmente pueden acabar siendo los que marcarán un antes y un después.

Con ciertos detalles que parecerá que están en un punto de no retorno, un cambio de ciclo que, sin duda alguna, se convertirá en un plus de buenas sensaciones. Es momento de apostar claramente con algunos elementos que serán claves y que pueden cambiarlo todo.

Madrid se prepara para un aviso amarillo que sitúa la capital de España en el ojo del huracán y que puede acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. Afrontamos una serie de cambios que pueden ser significativos en estos días en los que todo puede ser posible.

Es momento de saber qué es lo que puede pasar con una nieve que está causando estragos y que puede ser un problema para lo movilidad en el centro de España.

Se activa el aviso amarillo de la AEMET por nieve en Madrid

Madrid es una de las zonas de España más afectadas por la llegada de un cambio de tendencia que puede ser esencial en estas próximas jornadas. Tenemos por delante una serie de peculiaridades que pueden ser claves y que, sin duda alguna, acabarán marcando una diferencia importante.

Tal y como nos explican desde la web de la AEMET: «Cielo nuboso o cubierto, con apertura esporádica de claros en las horas centrales. Nieblas matinales en la Sierra, también podrían extenderse, dispersas, al resto de la Comunidad, serán persistentes en cotas altas expuestas al viento del oeste. Lluvias y chubascos generalizados por la mañana y menos frecuentes e intensos por la tarde, serán persistentes en la Sierra, especialmente en la vertiente norte. Cota de nieve comenzando sobre los 600-700 metros de madrugada y subiendo paulatinamente a partir del mediodía hasta situarse sobre los 1100-1300. Temperaturas mínimas con pocos cambios. Temperaturas máximas con pocos cambios en el sur y en descenso en el resto. Heladas débiles en la Sierra, que serán moderadas en cotas altas. Viento flojo del sureste durante la madrugada y primeras horas, girando a oeste y suroeste, fuerte con rachas muy fuertes en las horas centrales, especialmente en la Sierra y en el sur».

Las alertas estarán activadas ante la nieve en cotas especialmente bajas: «Rachas muy fuertes de viento del oeste y suroeste. Nevadas débiles durante la madrugada y primeras horas en el Corredor de Henares, siendo menos probable que afecten al área metropolitana, con cota sobre 600-700 metros. Nevadas en la Sierra, con acumulaciones de 15 cm a partir de 1000 metros».

Para el resto de España, esta nueva borrasca acabará causando estragos: «Persistirá la circulación atlántica, con el paso de un frente dejando cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones generalizadas en la Península y Baleares, si bien siendo menos probables e intensas en la fachada oriental y extremo nordeste peninsular, así como en el norte de Baleares y Melilla. Por el contrario, los mayores acumulados se darán en Galicia, montañas de la vertiente atlántica y, con probabilidad de ser persistentes, en las del sureste peninsular. Durante la segunda mitad del día las precipitaciones tenderán a menos y se abrirán algunos claros, exceptuando en el sur peninsular así como en el cuadrante noroeste y Cantábrico, donde un nuevo frente mantendrá las precipitaciones, siendo posible que fueran acompañadas localmente de tormenta y granizo. Nevará en montañas del centro y mitad norte con una cota de 1000/1200 subiendo a 1500/1700 m. en el entorno pirenaico, de 1300/1500 m. subiendo por encima de 1800 m. en el resto de cuadrante nordeste y centro norte, y bajando de 2000 m. hasta los 1300/1500m. en el noroeste. Cielos poco nubosos en Canarias. Las temperaturas ascenderán de forma prácticamente generalizada en la Península y Baleares, exceptuando las mínimas en Cataluña y golfo de Cádiz y las máximas en cuadrante suroeste con pocos cambios. Los ascensos llegarán a notables en las máximas en amplias zonas de la mitad norte peninsular. Pocos cambios en Canarias. Heladas débiles en cotas altas de la mitad norte peninsular, más extensas e intensas en el Pirineo».