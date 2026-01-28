Castilla y León se prepara para un giro en el tiempo y la AEMET avisa: viento muy fuerte y nieve en cotas muy bajas

Viento muy fuerte y nieve en cotas muy bajas, la AEMET avisa de un giro en el tiempo que puede cambiarlo todo en Castilla y León. Una de las comunidades más frías de España, se prepara para enfrentarse a un destacado cambio que puede cambiarlo todo. Sin duda alguna, estaremos ante una situación del todo inesperada que nos afectará de lleno. Con la mirada puesta a una serie de cambios que serán esenciales en estos próximos días.

Es momento de apostar claramente por una serie de peculiaridades que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. Un giro radical que se convertirá en un riesgo para todos.

La realidad es que este invierno nos está dejando unas señales de intensidad que hacía tiempo que no veíamos.

Es momento de conocer qué es lo que puede pasar con cotas muy bajas, zonas en las que no están acostumbradas a tener nieve.

Un cambio que puede ser clave y que, sin duda alguna, podremos empezar a tener en consideración. Una novedad destacada que puede acabar siendo lo que nos dará ciertos elementos que serán esenciales. Una nueva realidad que puede ser esencial y que, sin duda alguna, será lo que nos marcará muy de cerca.

El aviso de la AEMET a Castilla y León ante este giro en el tiempo

Nos espera un nuevo giro en el tiempo en Castilla y León, deberemos estar preparados para un aviso de la AEMET que realmente puede cambiarlo todo por momentos.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Nuboso o cubierto, con precipitaciones generalizadas que irán remitiendo por la tarde. La cota de nieve subirá desde los 700 a 1200 metros en el norte y de 1000 a 1400 metros en el sur. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas sin cambios en el cuadrante suroeste y en descenso en el resto. Heladas débiles o moderadas en zonas de montaña y más dispersas en la meseta. Viento moderado de componentes sur y oeste, con intervalos de fuerte y rachas muy fuertes en la mitad sur preferentemente».

Siguiendo con la misma previsión, hay una serie de alertas que debemos conocer: «Acumulaciones de nieve en zonas de montaña y de la meseta. Rachas de viento muy fuertes».

Estaremos muy pendientes de unos cambios que según estos expertos afectarán a todo el país: «Se mantendrá la inestabilidad en la Península y Baleares debido a la rápida formación y paso de la borrasca Kristin. Así se darán cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones generalizadas, cuyos mayores acumulados se esperan en el sur de Galicia, montañas de la vertiente atlántica y especialmente en Alborán y sierras del sur peninsular, donde se prevén persistentes y localmente fuertes. Nevará en amplias zonas de la mitad norte peninsular a una cota subiendo de 600/800 metros hasta 1000/1200 m. y en montañas del sureste a partir de 1200/1500 m. Se prevén acumulados significativos en la meseta Norte y en montañas del centro y norte peninsular, también probable en regiones aledañas de la meseta Sur, Galicia, Navarra y norte de Aragón. Cielos poco nubosos en Canarias, con intervalos en los nortes donde es posible alguna lluvia débil. Temperaturas máximas en descenso en Baleares y mitad nordeste peninsular, notables en el Ebro y zonas aledañas, con aumentos en Alborán y cuadrante suroeste y pocos cambios en el resto. Las mínimas descenderán en el tercio nordeste peninsular, resto de litorales del Levante y Baleares, aumentando en Canarias y con pocos cambios en el resto. Se darán heladas débiles en montañas de la mitad norte peninsular y puntos de la meseta Norte, moderadas incluso localmente fuertes en el Pirineo».