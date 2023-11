Sorteo extraordinario del 11 del 11 de la ONCE, en directo | Resultados y números premiados hoy

El sorteo del 11 del 11 de la ONCE cumple su duodécima edición cargado de premios para repartir por toda España. Es el sorteo extraordinario más esperado del año, pues se pone en juego uno de premios que más dinero reparte, nada más y nada menos que 11 millones de euros. Te contamos en directo qué número ha salido en el 11 del 11 de la ONCE y muchas más curiosidades de este sorteo.

En directo el sorteo del 11 del 11 de la ONCE

Descubre todos los números ganadores y consulta los resultados del sorteo extraordinario 11 del 11 de la ONCE.

Sorteo de la ONCE

¡No queda nada para conocer el resultado del sorteo del 11 del 11 de la ONCE! ¿Tienes a mano tu cupón para hoy?

Cuándo se celebró el primer sorteo 11 del 11

El primer sorteo fue el 11 de noviembre de 2011 y emitido en horario de prime time. La ONCE lanzó este sorteo especial. La acogida del sorteo fue tan buena que superó todas las expectativas, ya que se vendieron la totalidad de los cupones unos días antes de la celebración del sorteo.

¿Cuántos números tiene el cupón?

La emisión del cupón está formada por 100.000 números de cinco cifras entre el 00000 y el 99999, más un número de serie comprendido entre el 1 y el 50.

Dónde se puede cobrar los premios del 11 del 11

Depende de dónde compraste el cupón. Si lo compraste en la web de JuegosONCE, el importe se ingresa automáticamente en la cuenta virtual, permitiendo su transferencia gratuita a una cuenta bancaria. En caso de adquirir el cupón mediante un vendedor o punto de venta autorizado, el cobro se realiza a través del mismo medio de adquisición o mediante los Centros ONCE y entidades bancarias autorizadas, según el importe y la disponibilidad de fondos.

Dónde puedo consultar mi número

Puedes comprobar si tu cupón ha sido uno de los afortunados en la página Comprueba tu Cupón Diario, en la web oficial de JuegosONCE y en OKDIARIO: aquí te contaremos qué número ha salido en el 11 del 11 de la ONCE.

Hasta qué hora se pueden comprar los cupones

Si aun no has comprado tu cupón para la lotería que se celebra hoy sábado 11 de noviembre, ¡no te preocupes! Puedes hacerte con tu número del sorteo de la ONCE hasta las 20:55 horas (hora peninsular) a través de la web oficial de Juegos ONCE.

Premios del sorteo extraordinario de la ONCE

La ONCE se toma muy en serio eso de «el sorteo que más premios millonarios da» y repartirá esta noche 11 de noviembre:

Un premio de 11.000.000 de euros a las cinco cifras y serie.

119 premios de 50.000 euros a las cinco cifras.

1.080 premios de 1.200 euros a las cuatro últimas cifras.

10.800 premios de 120 euros a las tres últimas cifras.

108.000 premios de 12 euros a las dos últimas cifras.

1.080.00 premios de 6 euros a la última cifra.

Además de los mencionados, se pone en juego 11 premios adicionales de 1 millón de euros y optar a 1.309 premios de 2.00 euros.

Horario y dónde ver el sorteo de la ONCE

El sorteo extraordinario 11 del 11 de la ONCE se realizará hoy sábado 11 de noviembre a las 21:25 horas y podrás verlo a través de la web de JuegosONCE.