El próximo 11 de noviembre se celebrará el sorteo extraordinario del 11 del 11 de la ONCE, uno de los más esperados del año por la cantidad y el valor de los premios que reparte. Si quieres participar en este sorteo y optar a ganar hasta 11 millones de euros, te contamos todo sobre el cupón para el sorteo del 11 del 11 de la ONCE: cómo comprarlo y cuánto cuesta.

Cómo comprar el cupón del sorteo del 11 del 11 de la ONCE

El cupón para el sorteo del 11 del 11 de la ONCE se puede adquirir de varias formas:

A través de la página web oficial de JuegosONCE , donde podrás elegir el número que más te guste entre los disponibles y pagar con tarjeta de crédito o débito.

, donde podrás elegir el número que más te guste entre los disponibles y pagar con tarjeta de o débito. A través de la aplicación móvil de JuegosONCE , disponible para Android e iOS, donde podrás comprar el cupón con el mismo método que en la web.

, disponible para Android e iOS, donde podrás comprar el cupón con el mismo método que en la web. A través de los puntos de venta autorizados de la ONCE, donde podrás comprar el cupón físico a los vendedores de la organización o en los terminales automáticos.

Cuánto cuesta el cupón del sorteo del 11 del 11

El precio del cupón para el sorteo del 11 del 11 de la ONCE es de 6 euros. Con este cupón, podrás optar a los siguientes premios:

Un primer premio de 11 millones de euros a las cinco cifras y serie.

Once premios de un millón de euros a las cinco cifras y serie de la segunda a la duodécima extracciones completas.

119 premios de 50.000 euros a las cinco cifras.

1.080 premios de 1.200 euros a las cuatro últimas cifras.

10.800 premios de 120 euros a las tres últimas cifras.

108.000 premios de 12 euros a las dos últimas cifras.

1.080.000 premios de 6 euros a la última cifra (reintegro).

1.309 premios de 2.000 euros a las cinco cifras de la segunda a la duodécima extracciones completas.

El sorteo del 11 del 11 de la ONCE se realizará el día 11 de noviembre a las 21:25 horas y los cupones los podemos comprar hasta el mismo día del sorteo a las 21:00 horas. Los resultados se publicarán en la web de JuegosONCE y en los medios de comunicación.

El sorteo del 11 del 11 de la ONCE es una oportunidad única de ganar un gran premio y de colaborar con la labor social de la ONCE, que apoya a las personas ciegas o con discapacidad visual y a otros colectivos en riesgo de exclusión. No dejes pasar esta ocasión y compra ya tu cupón para el sorteo del 11 del 11 de la ONCE.