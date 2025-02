Si te llega este paquete ni se te ocurra abrirlo: la estafa que afecta a Shein de la que no se puede escapar

Recibir paquetes no solicitados de tiendas online es un fenómeno que ha ido en aumento en los últimos años, y aunque en un principio puede parecer simplemente un error o un malentendido, la realidad es que puede estar relacionado con un tipo de fraude conocida como «brushing». Esta estafa, que afecta a tiendas como Shein, consiste en que vendedores sin escrúpulos envían productos aleatorios a personas que nunca los han solicitado con el objetivo de generar reseñas falsas. Si bien puede parecer un incidente menor, el «brushing» puede comprometer la privacidad y seguridad de los afectados, por lo que es importante estar al tanto de cómo funciona esta estafa y cómo prevenirla.

En este tipo de fraudes, lo que los vendedores buscan es utilizar los datos de la persona que recibe el paquete (como su nombre y dirección) para registrar cuentas falsas en su nombre. Posteriormente, generan una reseña positiva sobre el producto enviado, lo que mejora la reputación del producto y aumenta sus probabilidades de generar ventas. Aunque los paquetes que se reciben suelen ser artículos baratos, lo que preocupa de esta práctica es que implica el uso indebido de datos personales, que los estafadores podrían utilizar para otros fines más serios, como el robo de identidad.

Así funciona la estafa que afecta a Shein

Si alguna vez recibes un paquete de una tienda online que no has pedido, lo primero que debes hacer es rechazarlo. Aceptarlo podría implicar tu participación en una actividad fraudulenta. Si ya has recibido el paquete, es importante que lo revises detenidamente para asegurarte de que no contiene códigos QR ni enlaces que puedan redirigirte a páginas web fraudulentas. Estos enlaces se utilizan para robar información personal o para instalar malware en dispositivos.

Una vez identificado el paquete como sospechoso, lo más recomendable es que te pongas en contacto con el servicio de atención al cliente de la tienda que ha realizado el envío. Además, deberías actualizar las contraseñas de todas las plataformas y vigilar tus cuentas bancarias para detectar cualquier actividad sospechosa.

El peligro del ‘brushing’

El «brushing» es una estafa que algunos vendedores sin escrúpulos utilizan en tiendas online como Shein para aumentar la visibilidad de sus productos y obtener reseñas falsas. En este tipo de fraude, los vendedores envían productos aleatorios a personas que nunca los han pedido. Esto les permite registrar una cuenta en tu nombre y escribir reseñas positivas sobre los productos recibidos. Estas reseñas falsas sirven para mejorar la reputación en la tienda y su clasificación en los resultados de búsqueda, lo que a su vez atrae más compradores.

Aunque el «brushing» generalmente no involucra grandes cantidades de dinero ni productos de gran valor, puede tener consecuencias más serias. Los estafadores pueden utilizar tus datos personales, como tu dirección o nombre, con fines fraudulentos, lo que aumenta el riesgo de robo de identidad o el uso no autorizado de tus datos bancarios, comprometiendo tu seguridad.

Además, los estafadores también pueden enviar dispositivos diseñados para infectar y hackear tus dispositivos electrónicos a través de redes Wi-Fi. Estos dispositivos, a menudo ocultos en productos como cargadores, adaptadores o routers, se pueden conectar a la red Wi-Fi nada más encenderlos sin que te des cuenta.

Una vez conectados, pueden interceptar tu tráfico de datos, robar información sensible o incluso infectar otros dispositivos en tu red con malware. Por lo tanto, si recibes algo sospechoso, lo mejor es rechazarlo y, si ya está conectado, desconectarlo de inmediato y cambiar las contraseñas de la red Wi-Fi y cuentas online para evitar cualquier posible hackeo.

Cómo protegerte

Existen varias medidas que puedes tomar para reducir el riesgo de ser víctima de esta estafa que afecta a Shein:

Si llega un paquete que no has pedido, lo mejor es rechazarlo. Aceptarlo podría llevar a que los estafadores utilicen tus datos para realizar reseñas falsas en tiendas online.

Es importante que verifiques el contenido del paquete, especialmente si contiene códigos QR o enlaces que podrían redirigirte a sitios web fraudulentos. Nunca escanees estos códigos, ya que podrían llevarte a páginas diseñadas para robar tus datos personales, como contraseñas o detalles bancarios.

Mantente alerta ante cualquier actividad sospechosa en tus cuentas bancarias o tarjetas de crédito. Si detectas cargos no autorizados, notifícalo de inmediato a tu entidad financiera.

En caso de recibir un paquete no solicitado, es importante que contactes con el servicio de atención al cliente de la tienda de la que proviene el envío. Informarles sobre la situación ayudará a que tomen las medidas adecuadas.

Para reducir el riesgo de que tus datos se vean comprometidos, es recomendable no utilizar la misma contraseña en diferentes sitios web. Utilizar contraseñas fuertes y únicas para cada plataforma puede ayudar a proteger tu privacidad.

En defintiva, el «brushing» es una estafa cada vez más habitual que pone en riesgo tu privacidad. Rechazar paquetes no solicitados, evitar códigos QR desconocidos y proteger tus contraseñas son medidas esenciales para prevenirlo.