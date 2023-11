Estos son los premios que tocan en el sorteo del 11 del 11 de la ONCE

Se acerca el 11 de noviembre, un día especial para todos aquellos que juegan a la ONCE ya que este es el día en el que se celebra su famoso sorteo 11 del 11. Este es un sorteo en el que por un día tenemos la posibilidad de llevarnos una buena cantidad de dinero con el primer premio, y también con los once números que también se eligen para un premio «menor» que para nada lo es si tenemos en cuenta el importe. Pero ¿de cuánto dinero estamos hablando?. Toma nota porque te ofrecemos ahora toda la información sobre los premios que tocan en el sorteo del 11 del 11 de la ONCE.

Premios del sorteo del 11 del 11 de la ONCE

El sorteo del 11 del 11 de la ONCE es uno de los sorteos de Lotería más esperados del año, ya que reparte millones de euros en premios entre los participantes. Este sorteo extraordinario se celebra cada 11 de noviembre desde el año 2011, coincidiendo con la fecha que lleva el nombre de la organización.

La idea surgió tras el éxito de otros sorteos extraordinarios que se celebraban en fechas señaladas, como el del Padre, el de la Madre o el de Verano. El sorteo del 11 del 11 de la ONCE se convirtió pronto en un clásico, ya que reparte millones de euros en premios entre los participantes. El primer año, el sorteo se emitió en prime time por televisión y tuvo una gran acogida, vendiéndose todos los cupones días antes del sorteo. Desde entonces, el sorteo se ha mantenido con la misma estructura.

De este modo, el sorteo del 11 del 11 de la ONCE ofrece un primer premio de 11 millones de euros a las cinco cifras y serie, y 11 premios de 1 millón de euros a las cinco cifras y serie de la segunda a la duodécima extracciones completas. Además, hay miles de premios menores de diferentes cantidades, desde 50.000 euros a las cinco cifras hasta 6 euros al reintegro.

Para participar en el sorteo del 11 del 11 de la ONCE, hay que comprar el cupón correspondiente, que tiene un precio de 6 euros. Se puede elegir el número que más se prefiera, entre el 00000 y el 99999, y la serie, entre el 1 y el 120. El cupón se puede adquirir hasta el mismo día del sorteo, el 11 de noviembre, en los puntos de venta habituales de la ONCE o a través de su página web.

El sorteo del 11 del 11 de la ONCE se realiza a las 21:25 horas y se puede consultar el resultado en la web de la ONCE o en los medios de comunicación. El año pasado, el primer premio del sorteo del 11 del 11 de la ONCE fue para el número 19569, serie 63, y los 11 premios de 1 millón de euros fueron para los números 04695,115; 09702, 099; 16654, 107; 20888, 078; 41443, 111; 52245, 092; 58159, 062; 61053, 079; 72575, 070; 72960, 104 y 87695, 031.

El sorteo del 11 del 11 de la ONCE es una oportunidad única de hacer realidad los sueños de muchas personas, al mismo tiempo que se contribuye a la labor social de la ONCE, que trabaja por la integración de las personas ciegas y con discapacidad visual. Por eso, cada 11 de noviembre, miles de ilusiones se ponen en juego con el sorteo del 11 del 11 de la ONCE.