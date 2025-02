La lista de los países con más desempleo: el inesperado puesto que ocupa España

España ocupa un inesperado puesto en la lista de los países con más desempleo, algo que quizás nos sorprenderá. La búsqueda de un lugar de trabajo que se acabe convirtiendo en algo de por vida, se ha acabado convirtiendo en una lucha constante. Las empresas sufren las consecuencias de un aumento de los costes y la contratación pública tampoco es la que era, sobre todo, por lo que hace referencia a los sueldos. Una cantidad de dinero que quizás hasta ahora no hubiéramos tenido en cuenta.

La realidad es que España no es el único país que sufre las consecuencias del desempleo, hay otros, aunque quizás no están situados en un lugar en el que quizás nos sorprenderá el resultado. Tocará ver qué es lo que pasa en un futuro cuando los elementos que convertirán esta lista en una especie de puerta de entrada a unos cambios que pueden ser claves. Los países que tienen este problema quizás son más ahora de lo que nos imaginaríamos. El nuestro debe hacer frente a un importante paro juvenil para el que quizás no estaríamos del todo preparados.

El inesperado puesto que ocupa España

Nuestro país tiene un serio problema con el paro juvenil y a determinadas edades. Una masa de personal no formada, que llega al mercado laboral o, por el contrario, unas cantidades enormes de jóvenes sin experiencia, quieren optar a un puesto de trabajo que quizás cueste de determinar.

Sin duda alguna, tenemos que afrontar este cambio de ciclo, esa idea de tener un trabajo fijo para toda la vida es cada vez más improbable. Sobre todo, si tenemos en cuenta que estamos ante un elemento que puede llegar a ser el que nos afecte de lleno en estos días.

Tenemos que optar por un destacado puesto que acabará marcando una diferencia importante y que puede llegar a ser el que se adapte a nuestras necesidades de una manera que quizás no esperaríamos. La lucha contra el desempleo es cada vez mayor.

España no es uno de los países que tiene mejores datos de desempleo, pero si nos fijamos en lo que nos dice esta lista, quizás nos acabará sorprendiendo en todos los sentidos. Toma nota del inesperado puesto que ocupa España en la lista de los países con más desempleo, nadie lo podría haber imaginado.

Esta es la posición que ocupa España en la lista de países con más desempleo

No hemos ganado el oro, pero casi, la realidad es que, según esta lista elaborada en redes sociales por una conocida plataforma, estamos detrás de Sud África, es decir, somos los segundos. Una posición que quizás nadie hubiera esperado, sabíamos que estábamos mal, pero quizás no tanto.

La tasa de desempleo es de las más altas y no sólo eso, lo peor, es que hay personas con trabajo y sueldo que viven en el umbral de la pobreza. Algo que sólo pasa en este país y que preocupa a los expertos. Las posibilidades de salir de este bucle que puede acabar siendo terrible, de desempleo, trabajos precarios y paro son enormes.

Pero también se cuenta con una red de pagas y de subvenciones que puede estar detrás de algunos de estos datos. La realidad es que España se ha convertido en los últimos años en un país que casi nadie reconoce, de ser una potencia económica, con unas empresas y trabajadores que podían pensar en un futuro mejor a no ver salida a determinadas situaciones.

Si nos fijamos en esta lista, nos vamos a hacer una idea de lo que nos espera, un cambio de ciclo que puede llegar a ser realmente alarmante. El mundo, no sólo España ha ido cambiando por momentos y se ha convertido en la puerta de entrada de una serie de elementos que pueden ser claves.

Sudáfrica: 32.1% España: 10.61% Turquía: 8.5% India: 8.3% Serbia: 8.1% Francia: 7.3% Argentina: 6.9% Canadá: 6.6% Brasil: 6.2% Alemania: 6.2%

Superamos a la India y Turquía, algo que puede resultar alarmante, pero cuidado, porque Francia ya está en el número 6 y Alemania cierra el top ten. Dos países que como España han seguido una línea descendente en cuanto a bienestar se refiere. Argentina es uno de los que va bajando de esta lista, iniciando el camino contrario, de la misma forma que lo está haciendo una Serbia que está por debajo de España.

La preocupación debería ser máxima entre los expertos ya que estamos ante una problemática que nos afecta a todos. La sociedad debe estar pendiente de una serie de cambios que son los que nos empujan a tener más o menos desempleados en un momento en el que todos deberían contar con un trabajo que les aporte dinero para vivir y progresar.