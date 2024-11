Comprobar el Cuponazo de Black Friday 2024 de la ONCE: resultado y qué número ha salido

El Black Friday que estamos celebrando en el día de hoy, no es sólo sinónimo de ofertas y compras, sino también de ilusión y oportunidades de cambiar la vida en un instante. Este año, el Cuponazo de Black Friday 2024 de la ONCE ha vuelto con premios que van más allá de los sueños. Un sorteo que ya de por sí es especial, y que este viernes ha repartido una cantidad de millones exagerada por lo que es importante estar atentos y saber el número que ha salido agraciado, para que de este modo puedas comprobar si tu cuponazo del Black Friday 2024 de la ONCE ha sido afortunado.

Durante los últimos días, muchas han sido las personas que no han dudado en hacerse con uno de los números de este nuevo sorteo del Cuponazo dedicado al Black Friday. Incluso hasta hoy mismo, hemos podido registrar nuestros números en la web de la ONCE ya que además de contar con la posibilidad de adquirir una buena cantidad de dinero, podemos ganar también tarjetas regalo para gastar en comercios como Media Markt. Sin embargo, los seis millones del primer premio que tiene este sorteo es lo que atrae el mayor interés. Así que ahora que ya se ha celebrado, llega el momento de comprobar si hemos sido o no los que han ganado este Cuponazo Black Friday de la ONCE o tal vez nos tenemos que «conformar» con alguno de los otros premios que se reparten. Toma nota, porque te desvelamos qué número ha sido el agraciado y sabrás si de una vez por todas la suerte te ha sonreído.

Comprobar el resultado del Cuponazo de Black Friday 2024 de la ONCE

Primero de todo debemos recordar que el Cuponazo es un sorteo que la ONCE celebra cada viernes, pero que en esta ocasión se ha convertido en algo especial con motivo del Black Friday, el día de descuentos más especial del año y que abarca no sólo a ofertas en las tiendas de todo tipo, sino que también se celebra en juegos de azar como este.

Tan sólo 5 números te separan de ese gran premio de 6 millones que sortea el Cuponazo y te estarás preguntando cuáles han sido. Pues debes saber que el número que ha salido en el Cuponazo de Black Friday 2024 de la ONCE ha sido el 43790 serie 080.

Coge tu cupón y comprueba si eres o no el ganador del primer premio o en el caso de no haber tenido tanta suerte todavía puedes ganar un buen «pellizco» de dinero si te aproximas al número ganador o tienes el reintegro. Cada cupón del 43790 recibirá 40.000 euros, mientras que el premio de 6 millones lo puedes ganar si llevas también la serie 080.

Además, no te olvides que si adquiriste tu Cuponazo en formato físico, y registrate tu cupón en la página www.CuponEspecial.es has entrado a participar en el sorteo adicional de tarjetas regalo, exclusivo de esta edición. Puede entonces que no tengas un premio en metálico, pero ¿y si finalmente ha sido agraciado con una de estas tarjetas?.

Qué premios reparte el Cuponazo de la ONCE de Black Friday 2024

Si eres uno de los afortunados del Cuponazo de Black Friday 2024 de la ONCE ¡enhorabuena!. Como ya sabrás, este sorteo es conocido por su impresionante estructura de premios. El gran protagonista es, sin duda, el primer premio de 6 millones de euros, que como ya comentamos, se otorga al número y la serie ganadores. Sin embargo, este sorteo también incluye cientos de premios secundarios que brindan oportunidades para muchos participantes.

Los premios incluyen 134 premios de 40.000 euros a las cinco cifras, además de más de 1.200 premios de 500 euros a las cuatro cifras coincidentes, tanto al principio como al final del número. Los participantes también tienen la posibilidad de ganar 50 euros si coinciden tres cifras o 6 euros con dos cifras, aumentando las probabilidades de obtener una recompensa. Finalmente, los reintegros ofrecen 3 euros por la primera o última cifra del número ganador.

Este año, además de los premios en efectivo, el Cuponazo de Black Friday ha añadido un atractivo especial: 225 tarjetas regalo. Estas están destinadas a los participantes que adquieran su cupón en formato físico. Las tarjetas se han dividido en tres categorías: 85 tarjetas de MediaMarkt y Decathlon por valor de 100 euros cada una, y 55 tarjetas de Google Play o AppStore de 50 euros. Para participar, era imprescindible registrar el cupón en la página habilitada para esta promoción antes del sorteo.

Cabe destacar que los premios no son acumulables. Si tu número resulta premiado en varias categorías, recibirás únicamente el premio más alto correspondiente. Esto garantiza que cada ganador disfrute del premio de mayor valor posible, haciendo de esta edición del Cuponazo una experiencia aún más emocionante.

El Cuponazo de Black Friday 2024 de la ONCE no sólo nos ha ofrecido la posibilidad de cambiar nuestra vida con premios millonarios, sino que también refuerza el espíritu de esta jornada especial con recompensas adicionales que conectan con el estilo del Black Friday. ¿Has sido tú uno de los afortunados al llevar el 43790?.