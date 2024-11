Cuponazo de Black Friday de la ONCE 2024: cuándo es, premios y cuánto cuesta

Con la llegada del Black Friday, no sólo las tiendas se llenan de ofertas irresistibles. La ONCE se suma al evento con su Cuponazo de Black Friday, una edición especial de su popular sorteo de los viernes que combina emoción y grandes premios para quienes buscan tener un poco suerte en esta época del año. Un sorteo cada vez más esperado dado que además de la posibilidad de llevarte premios en metálico tienes otras opciones que generan mucho interés entre quienes estos días compran ya su número para el Cuponazo del Black Friday de la ONCE, pero ¿cuánto cuesta y cuándo se juega? ¿qué premios reparte?.

Este año, el Cuponazo de Black Friday de la ONCE no sólo trae la emoción de sus premios millonarios habituales, sino que añade un incentivo especial para los amantes de la tecnología, el deporte y el ocio. Este año, el sorteo del 29 de noviembre incluye la posibilidad de ganar tarjetas regalo de conocidas marcas como MediaMarkt, Decathlon y Google Play, además de sus ya tradicionales premios económicos. Esta promoción convierte el sorteo en una cita imprescindible para quienes disfrutan de tentar a la suerte. De este modo, desde el 18 al 29 de noviembre, quienes compren el Cuponazo Black Friday podrán participar en esta promoción especial registrando su cupón en una página web dedicada. Con más de 225 tarjetas regalo disponibles, esta edición no sólo promete grandes premios económicos, sino también experiencias únicas gracias a sus regalos exclusivos. Así que ya lo sabes, si estás interesado en participar, a continuación te contamos todo lo que necesitas saber sobre este emocionante sorteo: desde las fechas clave hasta los premios y cómo adquirir tu cupón para no quedarte fuera.

¿Cuándo es el Cuponazo de Black Friday de la ONCE 2024?

El Cuponazo de Black Friday de la ONCE 2024 se celebra el viernes 29 de noviembre, coincidiendo con la gran jornada de ofertas y descuentos conocida como Black Friday y que por tradición, y originándose en Estados Unidos, se celebra desde hace décadas el viernes después de Acción de Gracias.

Sin embargo, la promoción especial asociada a este sorteo especial de la ONCE que nos lleva a ganar tarjetas regalo además de premios en metálico, comenzó el pasado 18 de noviembre y se extenderá hasta el mismo día del sorteo. Durante este período, cualquier persona mayor de 18 años que adquiera el cupón podrá participar en la promoción de tarjetas regalo.

Es importante destacar que, para participar en esta acción especial, el cupón debe haber sido adquirido en formato físico a través de los vendedores oficiales de la ONCE o en formato preimpreso. Los cupones comprados de forma online no serán válidos para esta promoción.

Todos los premios que reparte la ONCE en el Black Friday 2024

El Cuponazo de Black Friday combina sus premios habituales con una atractiva promoción de regalos. Entre los premios económicos tradicionales que siempre han caracterizado al Cuponazo, destacan:

6 millones de euros al número y serie ganadores.

134 premios de 40.000 euros a las cinco cifras del número premiado.

a las cinco cifras del número premiado. Premios secundarios que oscilan entre 500 euros y el reintegro de 3 euros gracias al modelo «por los lados puedes ser ganador».

Pero además de estos premios en metálico que ya de por sí resultan atractivos, la promoción especial añade un total de 225 tarjetas regalo que los participantes podrán conseguir al registrar su cupón en la web www.CuponEspecial.es. Estas tarjetas están asociadas a reconocidas marcas y tienen los siguientes valores:

85 tarjetas regalo de MediaMarkt, con un valor de 100 euros cada una.

con un valor de 85 tarjetas regalo de Decathlon , también de 100 euros cada una.

, también de 55 tarjetas regalo de Google Play o AppStore, con un valor de 50 euros, según la elección del ganador.

Cada cupón registrado equivale a una participación, aumentando así las posibilidades de ganar una de estas tarjetas regalo, perfectas para quienes buscan complementar el Black Friday con experiencias tecnológicas o deportivas.

Cuánto cuesta el cupón del Sorteo Extraordinario de la ONCE por el Black Friday

El precio del Cuponazo Black Friday de la ONCE se mantiene en los 3 euros habituales, lo que lo convierte en una opción accesible para todos los jugadores. Este precio incluye tanto la posibilidad de optar a los premios millonarios como la participación en la promoción especial de tarjetas regalo.

Los cupones pueden adquirirse en los puntos de venta oficiales de la ONCE, a través de los más de 20.000 vendedores repartidos por todo el país, o en establecimientos colaboradores autorizados. Sin embargo, es fundamental recordar que sólo los cupones físicos o preimpresos son válidos para la promoción especial de tarjetas regalo.

El Cuponazo de Black Friday de la ONCE 2024 une la emoción de los sorteos con la celebración de una de las fechas comerciales más esperadas del año. Si buscas una oportunidad para tentar a la suerte y disfrutar de premios millonarios o regalos exclusivos, este es el momento perfecto para participar. ¡No olvides registrar tu cupón y mantener los dedos cruzados!.