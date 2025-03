El restaurante de Valencia que enamoró al Rey Felipe: el mejor para comerse una paella

Los Reyes han vuelto de nuevo a Valencia, en esta ocasión para celebrar las Fallas. El Rey Felipe ha mostrado su apoyo a aquellas localidades afectadas por la DANA como ya lo hizo desde el inicio de la catástrofe. También pudo ir a un restaurante de Valencia, en Aldaia, que fue afectado por la DANA. Hablamos de Alacena, que ofrece cocina mediterránea y destaca por sus ricas paellas.

Diversos medios han recogido las declaraciones del dueño del local, Andrés Jiménez, quien destacó la cercanía del Rey Felipe, su sencillez y el interés por los damnificados por esta catástrofe. En la cuenta de Instagram del restaurante, hay una foto con el Rey y los dueños de este establecimiento y han destacado «Un gran orgullo, haberle dado de comer al rey de España. Gracias por confiar en nosotros». Ya sabemos que a los Reyes les gusta comer bien, aunque no se han dado detalles del menú que hicieron allí. Andrés Jiménez sí destacó que el local estaba algo lleno en aquel momento, con unos 40 clientes, y que, Felipe, como uno más, se hizo fotos con quienes quisieron posar con él.

Cómo es el restaurante de Valencia que enamoró al Rey Felipe

Este restaurante esté en la Av. Miguel Hernández, 42. de Aldaia, Valencia, y tiene un horario amplio desde las 8 horas de la mañana hasta las 16:30 horas, todos los días menos martes y domingo.

Aunque el restaurante no tiene página web, está muy bien posicionado en TripAdvisor, donde los clientes y usuarios de la web lo ponen muy bien, con altas notas y descantando su menú, y lo buena que está la paella.

Sin duda, un local que ahora ha remontado al ser damnificado por la catástrofe de la DANA y que recibe el apoyo de locales, visitantes y hasta del Rey Felipe.

En el diario Las Provincias, comentan que su dueño trata de volver a la normalidad en su local de poco más de 60 metros cuadrados tras reparar los cuantiosos desperfectos que causaron las inundaciones en el mobiliario y la maquinaria de su restaurante. Sus padres, que residen en la localidad de Picanya, y su hermano, un vecino de Paiporta, también sufrieron las consecuencias de esta catástrofe.

La visita del Rey no fue de casualidad. Especifica Jiménez, en Las Provincias, que le llamaron antes de Casa Real diciendo que el Rey visitaría el restaurante y no le pidieron ningún trato especial ni comedor privado ni nada por el estilo. «Todo lo contrario… Querían dos mesas para once personas y han comido como cualquier otro grupo de clientes», asegura el restaurador a Las Provincias.

En Aldaia, este restaurante se erige como uno de los mejores en cocinar arroces de Valencia. “Estamos especializados en arroces, gazpachos manchegos y marineros, carnes y pescados a la brasa”, según diversas webs donde se puede ver su menú y datos.

El menú y el servicio de Alacena

En diversas webs, como Gastroranking, Alacena tiene una nota de 8,3 sobre 10, y los usuarios suelen destacar su comida de calidad, el trato servicial, que es un local pequeño pero limpio y acogedor, y especialmente adoran la calidad/precio.

Cuentan con menú de mediodía, donde poder escoger entre tres entrantes, un principal y postre a elegir. Su precio es de 25 euros.

Los comentarios en Google son muy positivos: «Acertarás. Muy buen sitio. Limpio, personal atento, rápidos y buenos platos. Comimos de menú 25€. Fue abundante y estuvo bien. Nos decidimos a visitar Aldaia como localidad muy dañada por la dana, para aportar. Y acertamos con este sitio. Entrantes sencillos y muy buenos, luego fideua de calamares con ajetes, muy bien y por último torrija con un toque de naranja».

«Gracias Javier y un grandísimo abrazo por confiar en nosotros. Intentaremos seguir así para tener clientes como ustedes», «Recientemente visitamos La Alacena en Aldaia, Valencia, y la experiencia fue excelente de principio a fin. Aunque inicialmente no tenían mesa disponible para nuestro grupo de cuatro personas más un bebé, el equipo se esforzó en encontrar una solución rápida y cómoda para que pudiéramos disfrutar de nuestra comida juntos. El servicio fue impecable, muy atentos y amables en todo momento».

«El sitio es bonito y pequeñito. El trato es muy personal, respetuoso y amable. La comida es de nivel! Las porciones no son exageradas pero tampoco muy livianas. Atentos a los detalles. Hay una buena musica de ambiente también! El menú de mediodía me ha costado 25€ bebidas esclusas (3 entrantes, un arroz negro y un postre a elegir)».

Ahora si vas por Valencia, ya tienes local para hacer una paella y conocer otros de los manjares de la comunidad valenciana. Realmente, hay restaurantes de todo tipo y no siempre los más grandes y modernos son los mejores.