Novak Djokovic vuelve al Mutua Madrid Open tres años después

Novak Djokovic regresa a Madrid. La organización del Mutua Madrid Open, el Masters 1.000 de la capital española, ha confirmado este martes que el tenista serbio participará por decimotercera vez en el torneo, que se celebrará del 21 de abril al 4 de mayo en la Caja Mágica de Madrid.

El tenista serbio, que se perdió las dos últimas ediciones por lesión, jugó por primera vez el Mutua Madrid Open en 2006, iniciando un largo y exitoso camino con una victoria sobre Richard Gasquet. Desde entonces, Djokovic ha conquistado el título en tres ocasiones -2011, 2016, 2019-, acumulando un récord de 30 victorias y nueve derrotas en el evento.

🔜 Novak Djokovic is set to return to the #MMOPEN

This will mark @djokernole’s 13th appearance in Madrid, having first competed there in 2006, when he began his long and fruitful journey with a victory over Richard Gasquet. Since then, he has claimed the trophy three times… pic.twitter.com/KszPzn2Vg5

— #MMOPEN (@MutuaMadridOpen) March 25, 2025