Las 5 aves más grandes que existen en el mundo

Las aves no todas son pequeñas, son un grupo de animales de todos los tamaños, las hay pequeñas y grandes, llegando a tener unas dimensiones realmente sorprendentes. La idea de que para poder volar se necesita ser pequeño quedará fuera de algunas de estas especies, aunque otras, no podrán alzar el vuelo siguen siendo aves. No todas las aves más grandes que existen en el mundo serán capaces de surcar los cielos, pero todas ellas están en la Tierra y las puedes descubrir en esta lista con algunos nombres que seguro que te sonaran.

Estas son las aves más grandes del mundo

Avestruz

No solo es la más grande, también es la más pesada. Puede llegar a medir 3 metros de altura y tener un peso máximo de 180 kg. Es una especie de ave no voladora a la que le gusta vivir en espacios abiertos y áridos, como sabanas o desiertos.

El avestruz africano, considerado el ave más grande del mundo, utiliza sus grandes patas como defensa y para correr a una gran velocidad -90 kilómetros por hora-. Otras especies de aves no voladoras y muy grandes son el emú, que suele habitar en Australia y los ñandúes que suelen encontrarse en suelo sudamericano.

Albatros viajero

Gracias a su 1,50 m de altura es la ave voladora de mayor tamaño, y alcanza una envergadura de 3,5 metros cuando extiende totalmente sus alas. Es una ave marina que vive en los océanos, preferiblemente en regiones subantárticas y subtropicales.

A lo largo de los últimos años, la población de albatros viajeros ha ido disminuyendo considerablemente por eso se considera como una especie protegida en todo el mundo. En el Refugio Nacional de Vida Salvaje situado en el Océano Pacífico, se concentra el 70% de los albatros viajeros del mundo. Su capacidad de vida oscila entre los 12 y 40 años.

Cóndor de los Andes

Puede llegar a medir 1,4 m y tener una envergadura de 3,3 metros con las alas desplegadas. Los machos pueden llegar a pesar 11-15 kg, mientras que las hembras se quedan en un peso entre 8-11 kg.

Se trata del ave no marina más grande que se conoce y suele verse por América del Sur, sobre todo en toda la cordillera de los Andes, de ahí su nombre. Es una especie carroñera que, al igual que el albatros viajero o el cóndor californiano, están muy amenazados alrededor del mundo, y en los últimos años se buscan soluciones para que esta especie no llegue a extinguirse durante las décadas venideras.

Cóndor californiano

Este «pariente» del anterior puede llegar a medir 1,2 m de altura y pesar unos 10 kg los machos y unos 9 kg las hembras. Su envergadura es de 3 metros. Es una especie que está en peligro crítico de extinción.

De enorme belleza y envergadura, cuenta con un plumaje negro con manchas blancas que lo hacen realmente llamativo. La caza furtiva, la destrucción del hábitat y el envenenamiento por plomo, han convertido a esta especie de ave en una de las que se encuentran en mayor peligro de extinguirse y se buscan soluciones para volver a repoblar los cielos americanos con esta especie.

Los nativos americanos toman al cóndor californiano como un ave tradicional de la zona y juega un papel muy importante en muchos de los mitos e historias de la zona de California.

Avutarda

Es el ave voladora más pesada y una de las aves más grandes con sus 90 cm. Su peso puede llegar a ser de unos 15 kg, con algo más de 13 de media en cada ejemplar macho. En el caso de las hembras, la media es de casi 5 kg.

Se trata de aves gregarias, que viven en comunidad con otras de su especie. Suelen habitar Europa y centro de Asia, y en la Península Ibérica es posible verlas en praderas y pastos. Actualmente se calcula que un 60% de su población está en la Península Ibérica, alejadas de sus emplazamientos tradicionales en centro Europa y centro de Asia.

Su dieta se compone, básicamente de materia vegetal verde, semillas en invierno, y algunos invertebrados. La diferencia de las avutardas de la Península Ibérica, las que se encuentran en el centro de Asia y en Europa central, suelen ser migratorias y cambian de norte a sur según las estaciones.