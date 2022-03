Poder seguir la dieta no es fácil para todos. Al fin y al cabo, se trata de tener que hacer una serie de sacrificios que a la larga pueden empezar a pesar. Entre el estrés que trae consigo las ganas de picar algo, los momentos en los que echamos de menos comer lo que nos gusta y el hambre que a veces estorba, poder cumplir los propósitos puede resultar más complejo de lo esperado. Si estás en esa situación existen varios trucos que puedes aplicar y que te ayudarán a superar todos los problemas que tienes para seguir la dieta.

Problemas para seguir la dieta

Por suerte para nosotros tenemos trucos que pueden ayudarte a seguir la dieta de la manera correcta y que, al hacerlo, son capaces incluso de hacerla menos difícil y gravosa de lo esperado. Todo radica en mantener siempre una relación sincera contigo mismo, ver la comida como algo hermoso y aprender a escucharte más.

Ya sea que solo tenga unas pocos kilos que perder o menos, hacer dieta siempre resulta difícil. No en vano hay gente que lleva meses o incluso años postergando el momento. Si pensar en hacerlo puede ser casi espontáneo, involucrarse realmente en seguir una dieta saludable puede ser difícil, al menos en teoría.

Lo cierto es que encontrando los insumos adecuados y personalizando la forma de seguir la dieta, podrás beneficiarte de ella y seguirla de la manera correcta . Y todo sin que te pese en absoluto. ¿Cómo? Solo sigue estos sencillos consejos.

Date tiempo

La primera regla a seguir es darse tiempo. Esto te permitirá evitar una dieta de choque destinada a hacerte perder solo líquidos. Con el tiempo disponible puedes comer bien sin privarte de nada y simplemente aprendiendo a manejar la comida para no excederte. Tu alimentación será rica y variada , incluirá todos los macronutrientes y mantendrá tu metabolismo activo. Tu estado de ánimo también será mejor porque poco a poco irás comprendiendo que la dieta es un estilo de vida y que comiendo bien puedes simplemente estar sano y a la vez, perder peso.

Elige alimentos saludables pero que disfrutes

Otra regla de oro es evitar los alimentos que no te gustan simplemente porque se consideran dietéticos o porque, más simplemente, parecen casi obligatorios para quienes están a dieta. El truco para vivir bien este período es optar obviamente por alimentos saludables, pero eligiendo entre los que más te gustan. Sólo así podrás disfrutar de una dieta que también te hará feliz . Y todo mientras estás perdiendo peso. Y si tu duda es no encontrar nada bueno, que sepas que entre los alimentos proteicos y los alimentos ricos en sabor pero saludables, es fácil elegir aquellos que te pueden aportar un bien pero que además, te van a gustar.

Disfruta de snacks

Ponerse a dieta no significa renunciar a los snacks para siempre. Efectivamente, estos sirven para no pasar hambre entre las comidas principales y para quitarse algún pequeño capricho. Hay snacks a elegir tanto dulces como salados. Y algunos son tan buenos que las ganas de probarlos harán que tus días sean más agradables . Hasta el punto en que te preguntarás cómo has podido vivir sin ellos.

Date un capricho una vez a la semana

El capricho semanal ahora está incluido en todos los planes nutricionales. Además de evitar los famosos atracones por demasiadas privaciones, en realidad es una buena manera de quitarse las ganas de comer algo y acelerar el metabolismo. De esta forma la dieta seguirá como siempre pero te habrás comido tu pizza o el helado que tanto deseabas. Y eso te ayudará a volver a la normalidad con más energía que nunca.

Encuentra los alimentos que más te llenan

Hay alimentos que satisfacen más que otros y esto varía de persona a persona. Por ejemplo, hay quienes se satisfacen más con una fruta, quienes con arroz y quienes con proteínas como las del yogur o el pollo. Trata de averiguar qué alimentos te gustan más y cuáles a la vez logran satisfacerte e inclúyelos con mayor frecuencia en tu plan de comidas. De esta manera nunca sentirás hambre.

Usa platos pequeños y coloridos

Está científicamente comprobado que usar platos y cuencos más pequeños da una mayor sensación de felicidad y saciedad. El plato, de hecho, incluso con pequeñas porciones, siempre estará lleno. Y eso te dará una agradable sensación de abundancia que, seamos sinceros, es mucho mejor que un triste plato semivacío. Al mismo tiempo, el uso de platos de colores también da alegría y es bueno para el estado de ánimo al hacer que la comida parezca más sabrosa . ¿Qué pasa si eres demasiado rápido para comer? Intenta disfrutarlo con palillos. ¿Otra alternativa útil? Mastica bien cada bocado.

Prepara postres ligeros pero deliciosos

Entregarte a la preparación de postres ligeros pero golosos te ayudará a poder contar con alimentos golosos que te saciarán satisfaciendo el paladar y todo con pocas calorías. Descubrirás que hay tantos alimentos buenos y saludables y que con un poco de imaginación puedes crear nuevos y así disfrutar siempre de alternativas diferentes por descubrir.

Experimenta con nuevos alimentos

La comida salada también merece su espacio y al usar alimentos nuevos y nunca antes probados puedes descubrir nuevos sabores que te pueden gustar más de lo que crees. Desde la quinoa hasta el amaranto, pasando por el kéfir, el skyr y la moringa, los alimentos para experimentar son muchos y variados y todos capaces de darte energía, ayudarte a perder peso y hacer que tus comidas sean menos monótonas.

Obtén ayuda si la necesitas

¿Qué pasa si no puedes hacerlo solo? No dudes en pedir ayuda. Ya sea un nutricionista experto (y siempre recomendable) o un psicoterapeuta que te ayude a entender qué hay detrás de tu necesidad de alimentación, cualquier ayuda es más que acertada. Y te permitirá avanzar por este camino sin sentirte nunca solo.

Recuerda que optar por hacer un cambio en tu vida como el relacionado con la pérdida de peso ya es un gran paso adelante y con los trucos adecuados para seguir la dieta, lograrlo será mucho más fácil de lo que piensas.