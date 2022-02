Si has notado la pérdida de cabello y no sabe por qué, vamos a tratar de entender las causas o motivos para que esta situación se esté dando. Los expertos explican que lavar mucho el cabello puede tener beneficios de limpieza, pero muchos efectos negativos en la salud del cabello. De este modo, puede que estés cometiendo un error con el hecho de lavarte el cabello y que provocaría esa pérdida de cabello excesiva que estás sufriendo.

El error que te provoca pérdida de cabello

Especialmente si tienes el cabello particularmente débil y se está cayendo debes tener mucho cuidado cuando lo laves. Lavarlo demasiado provoca la rotura del cabello, puntas secas y daños importantes. No solo eso ya que el abuso de lavado, provoca que muchos de los aceites del cuero cabelludo, que son beneficiosos, se eliminen.

Además, otro error que cometen muchas mujeres que no lo saben, es peinarse el cabello cuando está húmedo. Esto está mal porque cuando el pelo está mojado pueden romperse más fácilmente y caerse.

Cuándo y cuánto lavarse el cabello

Entonces, comprendamos cómo lavarse el cabello y cuándo. La frecuencia depende del tipo de cabello, ya sea graso, seco o con cuerpo.

Quienes tienen el cabello graso pueden lavarlo todos los días. Sin embargo deben evitar estresarlos demasiado con cepillos, tratamientos y peinados apretados.

Quienes tienen el pelo reseco , en cambio, es mejor que esperen varios días entre lavado y lavado. Así como aquellas personas que tengan cabello con cuerpo. Y si tienes el cabello fino que se cae, tomar un descanso de un lavado a otro lo hace respirar.

Por otro lado, existen algunas personas que tienen miedo de lavarse el cabello por miedo a que se les caigan los pelos débiles o nuevos. Pero es necesario saber que el cabello que vuelve a crecer tiene raíces profundas en el cuero cabelludo y no se cae solo después de lavarlo.

Además, el cabello que se cae se habría caído independientemente de lavarse el cabello. La razón es que ya no estaba creciendo sino que estaba en una fase de parada.

¿Y si no me lavo el pelo?

Sabiendo que lavarse a menudo el cabello puede ser malo para su salud, es posible entonces que creas que es mejor no lavarlo, pero lo cierto es que no lavarse el pelo es tan dañino como lavarlo demasiado. De hecho, si no te lavas el cabello, puede causar inflamación y un caldo de cultivo para las bacterias. Además, el cabello demasiado sucio inhibe el crecimiento y provoca la caída del cabello.

Por lo tanto, es bueno mantener un equilibrio en la limpieza del cabello y la piel. Si tiene algún problema, comunícate con un dermatólogo que también puede recomendarle una rutina adecuada para usted.