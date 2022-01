Vestir con ropa cómoda es algo que se valora cada vez más especialmente en lo que se refiere a la moda interior o moda «underwear». Por ello, hemos hecho un repaso a las principales firmas de moda interior y te presentamos algunas de sus propuestas, las mejores para llevar ropa «underwear» cómoda y a la moda para tu día a día de Lefties, H&M, Oysho y más.

La ropa interior más cómoda

La ropa interior es actualmente la más cómoda de todas. No es que se haya perdido su esencia femenina, pero lo cierto es que ya se pueden encontrar sujetadores y braguitas que no tienen costuras, y que además no aprietan en exceso, sino que cuentan con tejidos cada vez mas elásticos y diseños que se adaptan al cuerpo a la perfección.

Veamos algunas de esas propuestas con las que vestirás a la moda en lo que a «underwear» se refiere pero también sin que nada te apriete.

Women´Secret

La firma Women´Secret tiene siempre lo último en moda íntima, con colecciones propias que siempre marcan tendencia pero además cuenta con propuestas de otras firmas como el bralette de algodón de Tommy Hilfiger que es uno de los más vendidos esta temporada (31,41 € XS-XL), dada su comodidad y bonito diseño, así como el pack de 7 braguitas brasileñas de algodón de La Vecina Rubia de distintos colores y estampados (12,99 € XS-XL).

H&M

H&M apuesta por no solo por la comodidad sino también por el ahorro ya que sus propuestas de ropa interior se venden principalmente en pack. Podemos encontrar así packs de 2 sujetadores con aros pero sin acolchado (29,99 € , 85-105), así como packs de 3 braguitas con diseño hipster y detalle canalé tal y como marcan las últimas tendencias (12,99 euros XS-XL)

Destaca además, el sujetador push-up de microfibra y sin aros, uno de los más cómodos de la firma que podéis comprar en colores básicos como el negro, el blanco o el lila claro. Un sujetador con el que dar la impresión de tener más pecho, pero sin que apriete o te molesten las costuras (19,99 €, 85-105).

Oysho

En Oysho, los sujetadores «seamless» o sin costuras y las braguitas «comfort» se imponen. Podemos encontrar así infinidad de propuestas que además marcan tendencia esta temporadas gracias a que son muy cómodos, pero además por sus diseños y colores. No dejéis escapar el top micro invisible laser cut rib que veis a la izquierda en la imagen, ni el top seamless encaje que veis a la derecha. Por 9,99 € y 7,99 € respectivamente (Tallas XS-L).

En color azul se presenta el sujetador halter micro sin aro que es de los más vendidos actualmente en Oysho, gracias a que sus copas preformadas que proporcionan más comodidad y tienen un relleno ligero (9,99 €, S-L).