Los tips para escoger una ropa interior bien cómoda

Muchas veces tenemos molestias y no sabemos por qué son. Y es tan sencillo como que nuestra ropa interior nos va pequeña, o grande, ajustada y no es de nuestra talla. ¿Ya sabes cómo escoger una ropa interior bien cómoda para que no moleste y te siente estupendamente?

A veces, aunque tenemos un buen surtido, no es tan fácil encontrar ropa interior que nos vaya como un guante, porque cada una tiene una talla distinta, y no se puede generalizar.

Evita ropa ajustada

Es mejor que la ropa interior vaya algo más holgada a que esté ajustada, apretada y nos moleste. De manera que es mejor coger una talla algo más grande si te sientes mucho más cómoda.

La talla del sujetador

Muchas mujeres tienen problemas en la espalda y se les cae el pecho porque no llevan el sujetador adecuado. Hay que saber cuál es la talla y también mirar el número de copa que va en función de la espalda y todo nuestro contorno, más allá de si tenemos mucho o poco pecho. Es mejor que vaya algo ajustado, que no que el sujetador se nos vaya cayendo.

Los tirantes suelen abrirse y caerse con el tiempo, así que deben ajustarse porque si no, es como si no llevásemos sujetador.

La marca que mejor vaya contigo

Todas tenemos marcas preferidas de ropa interior que nos van mejor. Pues a veces debemos ir probando hasta que demos con la marca que mejor se ajusta a nuestro cuerpo, entonces no cambiaremos.

Braga de cintura alta si tienes más abdomen

Cada uno es distinto y debe encontrarse bien con cada tipo de ropa interior. Aunque las bragas de cintura alta pueden parecer de personas mayores, para muchas resultan más cómodas. Especialmente si hay algo de barriga, pues así la disimula.

Tangas con la ropa ajustada

Si sueles llevar pantalones pitillo y leggings, entonces lo mejor es que escojas un tanga para que la braguita no se te pegue por todos lados, y te moleste.

El material que te resulte más cómodo

Hay varios materiales, aunque es verdad que una mayoría suelen ser de algodón. Pero no todos son iguales y algunos pueden llegar a raspar. Usa aquel material que sea mejor para ti, que no te dé alergias, no pique, sea lo más suave posible, etc.

Apuesta por lo ecológico y local

Para comprar este tipo de ropa también hay que tener en cuenta los tejidos sostenibles, porque van a ser mejores para nosotros y para el medio ambiente. Mientras que también se aconseja apostar por lo local.