Riesgos de dormir en una habitación recién pintada

Aunque hoy en día las pinturas que se usan para pintar las paredes no tienen demasiado olor, lo cierto es que se sigue recomendado dejar que pasen unas horas no sólo para que la pared se seque sino para que podamos «usar» la estancia que acabamos de pintar. Por este motivo, queremos explicaros ahora qué riesgos tiene dormir una habitación recién pintada.

Dormir en una habitación recién pintada

Dormir en una habitación con vapores de pintura en el aire se considera ampliamente prohibido. No se puede negar el olor a pintura fresca en una pared por mucho que como decimos, las pinturas huelan cada vez menos, de modo que si todavía notas ese olor es mejor que evites dormir en esa habitación.

Los efectos secundarios de pasar tiempo en una habitación que contiene vapores de pintura incluyen dolores de cabeza, mareos, náuseas, irritación de garganta y dificultad para respirar, y en casos más graves ceguera temporal o pérdida de memoria a corto plazo.

Los vapores de pintura provienen de ingredientes líquidos que se evaporan en el aire. Esto suele suceder tan pronto como la pintura alcanza la temperatura ambiente. La reacción de evaporación de los ingredientes líquidos, especialmente los disolventes, conduce a la liberación de compuestos orgánicos volátiles (COV).

Peligros de los compuestos orgánicos volátiles

Los COV vienen en todas las formas y tamaños y no se limitan solo a la pintura. A pesar de ello, en las pinturas enlatadas que se utilizan para decorar nuestros hogares se pueden encontrar compuestos orgánicos volátiles como la acetona, el etanol, el diclorometano, el estireno o el xileno.

Si queremos evitar inundar el dormitorio con compuestos orgánicos volátiles, tendremos cuidado al elegir la pintura. Se debe evitar dormir en una habitación pintada con pintura al óleo. Las pinturas a base de aceite están llenas de compuestos orgánicos volátiles. Las pinturas de látex o acrílicas son a base de agua y contienen menos.

Cuando revisamos las latas de pintura, podemos encontrar que algunas se comercializan con COV bajos o incluso nulos. Esto definitivamente es una ventaja, pero la pintura aún emitirá vapores fuertes que causarán los mismos efectos secundarios. Del mismo modo, las pinturas a base de agua aún pueden irritar la garganta.

Grupos de alto riesgo

Todo el mundo debería evitar los compuestos orgánicos volátiles. Los pintores y decoradores profesionales usan máscaras para protegerse de estas toxinas no deseadas. Sin embargo, algunas personas corren un riesgo incluso mayor que otras.

El primer grupo es cualquiera que viva con un problema respiratorio preexistente . Los compuestos orgánicos volátiles pueden irritar la garganta de cualquiera, pero pueden desencadenar un ataque severo de asma o EPOC.

Las mujeres embarazadas también deben evitar los COV. Aunque solo sospechemos que estamos embarazadas, se recomienda acercarse a la pintura con precaución. Los fetos en el primer trimestre pueden sufrir una discapacidad congénita debido a la inhalación de COV. El bebe y los niños Los pequeños siguen siendo vulnerables después del nacimiento, por eso hay que tener en cuenta cómo pintamos la habitación de un bebé o niño.

El último grupo que debemos considerar es el de los no humanos. Las mascotas son muy sensibles a los COV ya que sus diminutos pulmones no pueden filtrar ni procesar las toxinas. Las aves, en particular, pueden morir casi instantáneamente por los vapores de la pintura, pero los gatos y los perros también están en riesgo.

¿Cuánto hay que esperar?

Si recientemente pintamos una habitación con pintura al agua o pintura acrílica, intentaremos no dormir allí durante al menos 72 horas . Si usamos pinturas a base de aceite, intentaremos esperar alrededor de una semana antes de dormir en la habitación. Esto puede sonar un poco dramático, pero es lo mejor. La pintura puede tardar tanto en secarse como la habitación en ventilarse después de un trabajo completo de pintura.

La idea detrás de este tiempo de espera es asegurarse de que la pintura esté seca y que todos los vapores se hayan disipado. Solo el tiempo puede resolver el problema anterior, pero la ventilación asegurará que la habitación se vuelva más habitable lo más rápido posible.