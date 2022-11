¿Realmente tienes que sudar para perder peso? Esto es lo que dice la ciencia

Sudar para adelgazar, ¿qué hay de verdad en esta creencia? Este es un proceso físico y biológico del que no podemos prescindir. De hecho, el sudor se utiliza para regular la temperatura interna del cuerpo y también actúa como protección para los órganos que trabajan en nuestro interior, pero también se dice que es sudando que podemos perder más kilos. Descubramos si esto es así realmente y qué es lo que considera la ciencia al respecto.

Sudar para adelgazar ¿es cierto?

El propósito del sudor es garantizar los 37° constantes que nos dan bienestar. Pero, ¿sudar para adelgazar es algo que funciona o no? Esta condición ocurre después de un movimiento significativo. Un paseo quizás cuando hace mucho calor, un entrenamiento más o menos intenso, o incluso quedarse en casa en verano son cosas que nos hacen sudar.

Y el sudor se compone de agua, potasio, sodio y magnesio en particular. Sudando expulsamos todo esto. Respecto a la sudoración para adelgazar, el efecto más inmediato viene cuando logramos expulsar hasta dos litros de agua. Pero esto no quiere decir realmente que vayas a perder peso.

De hecho esto es sólo algo que sucede con vistas a una necesaria reposición de líquidos . Cuando esto sucede significa que se está pasando por un proceso de deshidratación y estos líquidos expulsados ​​de alguna manera habrá que reponerlos. Un sorbo de agua nos aportará una mayor sensación de bienestar en esta circunstancia.

Así que sudar en realidad no contribuye a que perdamos peso, y más si tenemos en cuenta que lo que estamos sudando en todo momento y como ya hemos dicho, son líquidos pero que nada tienen que ver con el peso. De hecho , el sudor no quema grasas y por tanto no nos hace adelgazar. Lo que perdemos en líquidos al sudar lo recuperamos rehidratándonos, no solo bebiendo sino también comiendo alimentos sanas, naturales que resultan indispensables en nuestra dieta tal y como es el caso de frutas y verduras.

Por ello y desde este punto de vista siempre es importante que sea imprescindible beber al menos dos litros de agua al día. Y que deben repartirse por igual a lo largo del día cuando permanecemos despiertos. Esto en sí, si que nos va ayudar ayuda a perder peso, ya que una hidratación adecuada estimula el metabolismo para que funcione de manera más efectiva y como ya debe saber sirve también para evitar la retención de líquidos.