La industria zapatera española está considerada como una de las mejores zonas de Europa en la fabricación de calzado. Durante décadas, el emprendimiento en este sector ha sido uno de los puntales de la economía de millones de familias de Elche y Alcoy, dos zonas prósperas en España caracterizadas por la fortaleza de sus fábricas de calzado y de textil. El ‘saber hacer’ de los artesanos de España, además, esconde el secreto de cualquier éxito: el cuidado por mantener la tradición artesanal familiar que pasa de generación en generación, de hijos a padres. Algo que conoce a la perfección y ha sabido explotar y potenciar la marca de calzado mallorquina Yuccs.

Diseñadas en Mallorca y fabricadas en Elche, las zapatillas Yuccs son algo más que un calzado al uso, son sinónimo de compromiso local y saber hacer artesano combinado con la innovación y desarrollo en el empleo de técnicas de vanguardia. Luis es un artesano de la sección de calzado de su fábrica de Elche, y cuenta que no es el primero de su familia: “Soy la tercera generación que se dedica a esto, comenzó mi abuela cosiendo kiowas a mano en los años 60, y más tarde cogió el relevo mi madre y sus hermanas como paradoras. En mi caso, me inicié en el cortado del calzado con mi padre y llevo ya 30 años”.

Esta es una de las familias ligadas a la tradición, que conocen el oficio a la perfección y que, además, aportan su sabiduría y experiencia a las marcas que confían en ellas. De hecho, estos artesanos se han convertido en un pilar primordial de empresas como Yuccs, ya que sin ellos no se entendería la que ya es hoy una de las marcas de zapatillas más revolucionarias del calzado español.

Otra historia generacional de padres a hijos en la industria es la de José Andrés, artesano facturador, quien también siguió los pasos de su padre: “Empecé a los 14 años y siempre he vivido del calzado. Una de mis hijas trabaja conmigo, empezó a los 16 años como envasadora y hoy con 32 años tiene una gran experiencia laboral, me alegra que haya aprendido un este oficio. También tengo dos nietas y ojalá alguna de ellas aprenda del oficio de su madre y de su abuelo, y encuentren una empresa como Yuccs, que apuesta por la producción nacional y ofrece puestos de trabajo locales”, detalla.

Yuccs –a diferencia de otras enseñas– lleva a cabo todo el proceso de innovación y fabricación de sus zapatillas en España, consideradas por los usuarios como “las más cómodas del mundo”. Es una marca que, desde el principio, se ha esforzado por ofrecer un producto local bien hecho apoyado de la tecnología más vanguardista empleando materiales naturales.

El valor de un trabajo artesano de calidad

Yuccs ha tomado como ejes de su compromiso la artesanía, la sostenibilidad y el empleo local, consiguiendo un impacto positivo en aquellas zonas donde opera, ya que esta apuesta apoya y promueve el futuro de la industria del calzado artesano y familiar.

Sobre este aspecto, precisamente, se manifiesta Bernardino, cortador artesano de Elche que lleva 45 años en el sector. “Ojalá hubiera más empresas como Yuccs, más marcas que apuestan por el empleo local, ya que se generarían más oportunidades entre la gente joven que está en el paro. Es una empresa que nos gusta muchísimo cómo funciona”, subraya. Por su parte, Juanvi, artesano de Elche, que lleva alrededor de 37 años en la industria del calzado, defiende que “Yuccs ha aportado mucha frescura al mercado del zapato y creo que juntos podremos recuperar una industria que ya casi no existe”.

Por ello, para que no haya falta de artesanos, para que los hijos cuiden de la artesanía que siempre ha formado parte de sus familias y que ha sido su medio de vida durante décadas, es necesario que haya marcas ‘made in Spain’ que, como Yuccs, ayudan a que no se adormezca un bonito oficio y se termine perdiendo.

Artesanía, sostenibilidad y compromiso local

Además de todo ello, también los clientes aprecian cada día más que los productos que adquieren vengan de manos de artesanos, por la garantía de calidad que supone y el compromiso que las marcas tienen con los materiales naturales, la sostenibilidad y la producción local. “¿Lo que más me gusta de mi oficio? Ver a personas que llevan en sus pies unas Yuccs, algo en lo que yo he participado y saber que son parte de lo que han hecho mis manos”, concluye Luis desde la fábrica de Elche.

Yuccs emplea materiales naturales como la lana merina y el bambú, a través de los cuales crea tejidos propios que produce en una fábrica familiar del Alcoy fundada en 1964 y capitaneada por los hermanos Jorge y Tony, y el hijo de éste, Antonio. Esta es la cuarta generación que trabaja en esta factoría, pero fue la abuela Teresa quien comenzó este negocio, una pionera en su época, ya que en aquellos momentos las mujeres no solían emprender o tenían dificultades para hacerlo.

Estos hermanos cuentan también con orgullo la hazaña de su abuela y comentan que no han parado de reinventarse a lo largo de los años debido a la deslocalización del sector. “Primero hicimos tejidos para muñecas, pero la fabricación se pasó a China y tuvimos que diversificarnos. En este momento, nos dedicamos a la confección de tejidos de todo tipo, y algunos de ellos son los que creamos personalmente y con mucho mimo para Yuccs”.

Ahora es el joven Antonio el que tomará el relevo y será el encargado de honrar, homenajear y perpetuar en el tiempo la empresa que con tanto esfuerzo y coraje levantó su abuela Teresa.

Éxito sin precedentes e impacto positivo sobre el sector

Su diseño mallorquín y fabricación levantina supone un mix perfecto entre transparencia y producción local, que han llevado a las zapatillas Yuccs a tener un éxito sin precedentes.

En este momento, más de 150 personas trabajan día a día y comprometidas en la elaboración de un calzado único, que ha conseguido mejorar la vida de las personas dando solución a los problemas más comunes de pies, gracias a los materiales naturales únicos que usan como la lana merina, el bambú o la caña de azúcar empleada en sus suelas, lo que las hace resistentes, ultraligeras, y muy sostenibles.

A ello se refiere José Ramón, el responsable de supervisar la producción de Yuccs en la fábrica de Elche, cuando habla de todo la sabiduría familiar que se aplica a las zapatillas. “Fue mi padre quien me inculcó este oficio, empezó con nueve años hasta montar su negocio. Todo el conocimiento que mi padre adquirió a lo largo de los años, ningún hijo lo hemos podido heredar, ya que es mucho. Es, sin duda, un maestro zapatero de los que, por desgracia, ya no quedan. Por eso, empresas como Yuccs son tan necesarias para el país, nuestra economía y para los artesanos como nosotros”, apunta.

Un regalo del Día del Padre con una historia especial

En apenas unos días celebraremos el Día del Padre, un momento muy especial del año. Os proponemos sorprender a vuestros padres con uno de los modelos de Yuccs que más os gusten y le contéis que han salido del trabajo y el esfuerzo de alrededor de decenas de personas, que han heredado el oficio artesano de sus padres y abuelos, y lo aplican con orgullo.

