Los mejores looks para recibir la primavera: De Zara, Mango, Stradivarius y Lefties

La primavera ya está entre nosotros. En concreto, hoy lunes 20 de marzo entra de manera oficial en el hemisferio norte a las 16:33 hora española, de modo que nada como elegir por fin prendas frescas, llenas de color y que marcan tendencia esta temporada. Los mejores looks para recibir la primavera y que seguro vas a querer lucir en todo tipo de ocasiones. Looks que puedes encontrar actualmente en las principales firmas de moda, como Zara, Mango, Stradivarius y Lefties y que están arrasando.

Los mejores looks de primavera 2023

Si deseas vestir de forma apropiada para esta temporada, los colores más vivos y el estampado floral son algo recurrente que nunca nos puede faltar en primavera, pero además podemos dar una vuelta por las principales tiendas de moda «low cost» y descubrir así qué es lo que se va a llevar durante los próximos mes. Toma nota y no dejes escapar nada de lo que te proponemos si realmente deseas vestir a la última.

Blazer oversize + tejano de Zara

Para un look de oficina sencillo pero también «trendy», nada como elegir una blazer o americana oversize que están arrasando y combinarla también con un tejano que sea de corte amplio. Si te gusta la chaqueta en imagen, es de la nueva colección de Zara y tiene un precio de 35,99 euros, además, se vende no sólo en khaki sino también en gris, negro y en azul marino para este otro look que veis a continuación.

Falda larga + blusa de Mango

Las faldas largas, con el estilo más romántico son también tendencia esta primavera, de modo que nada mejor que recibir la temporada, con un conjunto como este de Mango, formado por camisa y falda larga en amarillo y con estampado rallado. La falda tiene un precio de 39,99 euros, mientras que la camisa cuesta 29,99 euros.

Y si lo preferís, podéis comprar también la misma falda en rosa y combinarla con la camisa oversize a juego, la de la foto cuesta 29,99 euros.

¿Y este otro look también de Mango? Una falda larga tejana que puedes combinar con una camiseta semitransparente. Un look primaveral lleno de estilo y perfecto para todo tipo de ocasiones. La falda tiene un precio de 39,99 euros y la camiseta cuesta 29,99 euros.

Vestido denim de Stradivarius

En Stradivarius podemos encontrar otra de las grandes tendencias con las que vas a poder recibir la primavera de 2023. Nos referimos como no, al vestido camisero denim con cinturón. Un «must have» perfecto para el día a día y que te proponemos además combinar con unos zuecos de plataforma como los que ves en imagen. El vestido tiene un precio de 29,99 euros, mientras que los zuecos cuestan 35,99 euros

Trajes «total look» de Lefties

Los conjuntos o «total looks» vuelven a ser tendencia esta temporada de primavera 2023, de modo que nada como elegir los trajes de colores que propone Lefties y que son perfectos para acudir a todo tipo de eventos. Su precio es de 19,99 euros para la americana y 15,99 para el pantalón.