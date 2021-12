Cuando llega la mitad del mes de diciembre, avanzar hacia fin de año genera tensión en muchas personas. Las vacaciones de Navidad deben ser un período de descanso del trabajo y una oportunidad para estar más con la familia y los amigos así como para aprovechar y descansar. Sin embargo, no siempre es así. Os hablamos ahora del estrés navideño y cómo reducirlo con unos prácticos consejos.

Estrés navideño: cómo reducirlo con unos prácticos consejos

Muchas personas ven el período navideño como algo lleno de compromisos y cosas por hacer, no quieren defraudar a nadie, por eso comienzan una gran cantidad de pensamientos, búsquedas, compras. A todo esto se le suman los pensamientos melancólicos que se relacionan siempre con la Navidad y el clásico «balance» que todos hacemos a final del año. Todo esto genera una gran tensión psicológica y física a la que sumarle además la preocupación todavía vigente con respecto a la pandemia.

¿Qué puede hacer para manejar esta situación? Por supuesto, existen formas no demasiado exigentes de intentar aliviar un poco la tensión muscular y el estrés psicológico. A continuación se ofrecen algunos consejos útiles.

Desconectarse de los dispositivos electrónicos

No siempre tenemos que estar conectados a nuestro teléfono o al ordenador. Salgamos de casa, alcemos la mirada al cielo y miremos los rostros de las personas que nos encontramos en la calle o en las tiendas o en el bar. Tómate un descanso del frenesí de las redes sociales y de las llamadas y mensajes tanto comerciales como personales.

Concéntrate en respirar

No es necesario meditar. Tómate unos minutos para ti y concéntrate en tu respiración. Respira larga y profundamente y concéntrate en esa respiración para relajar la mente y el cuerpo también. Al soplar el aire, parte de la tensión acumulada hasta ese momento también desaparecerá.

No planees todo

No hacer listas, no planificar, no crear expectativas puede ayudar mucho cuando se enfrenta a un período de mucho estrés. Más aún si coincide con el período de vacaciones. La fiesta también significa descanso, también significa tener unos momentos de ocio.

Escucha música

Es muy importante encontrar formas de relajarse y liberar energía . Una de estas formas podría ser ponerse los auriculares y escuchar música. Entonces, si está solo en casa, puedes seguir el ritmo. Será un gran calmante para el estrés.

Practica actividad física

Hablando de aliviar el estrés y la tensión, no hay forma más eficaz que un poco de movimiento y actividad física. No es necesario hacer mucho, incluso un paseo al aire libre es suficiente para observar el paisaje, respirar aire puro, mover el cuerpo y ayudar a la circulación. El estado de ánimo también se beneficiará enormemente.

Evalúa el presupuesto disponible

Si el estrés y la tensión también se genera a los gastos que hay que hacer en esta época del año, no te alarmes, no te asustes. Observa bien qué y cuánto tienes disponible e intenta hacer un cálculo sobre cuánto puede gastar. Fija una cifra máxima y sigue esta indicación sin prisas, sin pánico y sin preocupaciones.