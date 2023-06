Estás usando mal tu secador: los trucos para lucir pelazo

El secador de pelo es uno de los instrumentos más usados en nuestra rutina capilar, pero lo cierto es que son muchas las personas que no lo usan de forma correcta y por ello, ven como su pelo poco a poco se va resecando y apagando. El problema está en que no se tienen en cuenta algunas normas básicas que pueden marcar la diferencia entre una melena apagada y encrespada y una melena brillante y sedosa. Por ello vamos a explicarte ahora, como dejar de usar mal el secador, con los trucos que te van a servir para lucir pelazo.

Trucos para dejar de usar mal el secador

Toma nota a continuación, de los nueve pasos que debes seguir para usar el secador correctamente y evitar dañar tu cabello. Son fáciles de seguir y te garantizamos que marcarán una diferencia en tu pelo.

Usa el secador en el momento adecuado

No uses el secador nada más salir de la ducha. Primero, elimina el exceso de agua con la toalla y desenreda el pelo con los dedos. Si lo secas cuando está muy mojado, lo expones más tiempo al calor y lo dañas. Además, espera a que se seque un poco antes de cepillarlo. Si tu pelo es muy largo o se enreda mucho, usa una crema sin aclarado que te ayude a peinarlo.

Aplica el aire en la dirección correcta

Si quieres secar bien tu cabello, debes secarlo por secciones, comenzando por la parte superior y siguiendo hacia abajo, comenzando por la raíz y terminando por las puntas. Este es el orden que asegura un secado sano y bonito, aunque luego puedes darle forma y volumen a tu gusto. Y comprobar que el aire es consistente.

Separa bien el cabello por mechones antes de secarlo

Trata de no secarte el cabello de una sola vez. El mejor método es dividir el pelo en mechones y luego secar cada mechón individualmente desde la raíz hasta las puntas. Además, evita usar mechones muy gruesos en el cabello que ya está seco para evitar calentarlo más. Aunque pueda parecer que toma más tiempo, en realidad es más eficiente y protege la cutícula del cuero cabelludo del daño por calor.

Mantén la distancia

Si te fijas en tu estilista comprobarás que nunca se acerca demasiado cuando te está secando el cabello, tan solo al final del secado y para acabar de secar puntas o marcar el peinado. La distancia ideal entre el dispositivo y el cabello es de al menos 20 centímetros. Puedes moverlo un poco más cerca si te cansas de sostenerlo, pero nunca más cerca de 5 centímetros. Sí, tardarás un poco más, pero tu pelo lo agradecerá.

Controla la salida de aire y temperatura

Por lo general, los secadores tienen tres configuraciones de calor: baja, media y alta. El más fuerte se usa típicamente para ir más rápido. Sin embargo, muchas veces no es lo mejor para nuestro cabello. Usa la configuración más baja si tu cabello es frágil o está dañado. Usa el nivel medio si quieres que el cabello teñido conserve su color y brillo. Y puedes usar el nivel más alto si tienes un cabello fuerte y saludable. En cualquier caso, debe usar el nivel más alto durante unos minutos, pero solo el tiempo suficiente para obtener el estilo deseado cuando su cabello esté seco.

Usa bien la boquilla

Es un error común pensar que secarte el pelo sin boquilla o sin difusor aumentará la cantidad de aire caliente y acelerará la finalización del proceso. Y las cosas no son así. De lo contrario. El accesorio se encarga de dispersar adecuadamente el calor para que el proceso de secado transcurra sin problemas. Además, en el caso del pelo rizado, es gracias al difusor que conseguirás secar más rápido y mejor, tus rizos.

Cuida de tu secador

La limpieza del secador necesaria porque el polvo se acumula y puede provocar un molesto frizz. Sin embargo, también debes tener en cuenta que no dura indefinidamente y que después de un tiempo (el promedio suele ser entre 300 y 400 tiempos de secado), aunque todavía funcione, no lo hace de la misma manera que lo hacía antes y merece una revisión. Además, debes tener en cuenta que es mejor adquirir el artículo que mejor se adapte a tus necesidades y para ello puedes preguntarte si por ejemplo tienes mucho pelo o poco o si tal vez es necesario tener un secador que no solo uses en casa, sino también cuando vas de viaje.

Aplica un protector térmico

Si sueles utilizar plancha o tenacillas para secar tu cabello por completo y sin dejar nada de humedad, debes utilizar un producto específico para proteger tu cabello, en concreto un protector térmico. También has de tener en cuenta que un efecto no aumentará al agregar más de algo. Si vas a usar otro producto más adelante, usa la cantidad recomendada para no apelmazar el cabello y espera un poco antes de usarlo.

Elige un cepillo que sea el adecuado

Tanto el secador como el cepillo son imprescindibles. Por ejemplo, los metálicos se calientan más y dañan el cabello. Los de plástico fomentan la electricidad estática y rompen aún más el cabello. Por lo tanto, lo mejor es buscar un buen cepillo de madera. El tamaño y el tipo dependerán de tu cabello y del resultado que desees.