Muchas son las dietas que podemos encontrar para perder peso de forma eficaz y parece que una de las que más interés está generando en la actualidad es la que ha llevado a la famosa influencer Isasaweis con la que ha logrado perder 20 kilos, tal y como explica en el libro que acaba de publicar al respecto.

La dieta de Isasaweis que le ha hecho perder 20 kilos

Aprender a comer bien, sin restricciones y sin el constante conteo de calorías, ni tener que pesarnos todos los días en la báscula. Estas son las claves que revela Isabel Llano, más conocida como Isasaweis para perder peso aunque eso sí, durante un periodo de tiempo que según explica a la revista Elle ha sido bastante largo dado que ha tardado cuatro años en quitarse de encima 20 kilos que por otro lado es algo «para siempre» tal y como reza en la portada de su libro, «Come genial y no hagas dieta nunca más».

Así, la dieta de Isasaweis para bajar 20 kilos, está formada por una alimentación en la que no falta la ingesta de hidratos de carbono, proteínas y grasas, para tener energía, desarrollar músculo y que el cuerpo funcione correctamente. Para ello, debemos comer frutas y verduras, así como legumbres, carnes magras, pescados y también lácteos y dejar de lado cualquier alimento que lleve azúcar, así como los que son procesados y los productos refinados.

Productos con fibra, limite de cantidades y alimentos frescos

Por otro lado, la influencer ha apostado también por todo lo que son productos integrales, como el pan, la pasta y el arroz, aunque sin olvidar que de vez en cuando no pasa nada por comerlos blancos. Aunque eso sí, una clave que revela en su entrevista es no pasarse con las cantidades. Por ello, solo debemos comer la pasta o el arroz que nos quepa con el puño cerrado, mientras que las proteínas deben ocupar solo la palma de la mano y para las grasas con una o dos cucharadas es suficiente (en el caso del aceite de oliva) o bastará también con un puñado (si por ejemplo tomamos frutos secos).

Importante es también consumir todos los productos frescos que podamos, además de aquellos que son de temporada, aunque dado el ritmo de trabajo que lleva la influencer también «confiesa» comer productos congelados que conservan todas sus propiedades sin olvidar los enlatados.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Isabel Llano (@isasaweis)

¿Cuántas comidas se deben hacer?

Isasaweis no específica el número de comidas como si se hace en otras dietas. Para ella dependerá tanto del hambre que tenga como lo que esté haciendo aunque las tres comidas básicas, que son desayuno, comida y cena, nunca se las salta. Y en el caso de que le entre el hambre recomienda hacer también los dos tentempiés que se suelen aconsejar en los que toma yogur, fruta o café.

Por otro lado incide también en la importancia de comer verduras incluso entre horas para «matar el hambre» dado que llenan y te dejan saciado pero sin engordar.

La importancia de beber agua

Importante es también en la dieta de Isasaweis , el beber mucha agua. La influencer señala que toma 1,5 litros al día aunque en ocasiones llega a los dos litros. Para conseguirlo, comienza con un vaso de agua nada más levantarse y luego uno después de cada vez que va al baño además de tener una botella a mano siempre para acordarse de beber.

La preparación de las comidas

Para preparar sus comidas, Isasaweis apuesta por cocinar al vapor y a fuego lento o en ollas de cocción lenta, así como al horno y en el microondas, evitando las frituras y el consumo de aceite.

Y en el caso de necesitar salsas o aliños prefiere hacerlos de manera casera, como la mayonesa o la salsa de tomate, antes que comprarla envasada.

Compras en el supermecado, báscula y deporte

La dieta de Isasaweis no solo hace referencia a los alimentos que come o cómo los cocina. La influencer recomienda además ir siempre a comprar al supermercado con una lista «cerrada» para evitar caer en la tentación de comprar cosas que no son nada aconsejables como los productos refinados o procesados.

Además, aconseja evitar pesarse todos los días dado que muchas veces podemos equivocarnos al ver que hemos aumentado de peso y eso nos hace pensar que hemos engordado, cuando en realidad lo que hemos hecho ha sido coger músculo si en nuestra dieta introducimos otra de las claves que recomienda Isasaweis y que no es otra que la de ejercitarse al menos dos o tres días y no solo con ejercicios de cardio sino también de fuerza, que son aquellos que nos van a permitir precisamente aumentar masa muscular y conseguir un cuerpo torneado.

En su caso concreto, Isasaweis apuesta por el Body Pump, es decir, levantar pesas al ritmo de la música con repeticiones constantes y que practica dos o tres días mientras que el resto de días de la semana sale a caminar o a hacer spinning.