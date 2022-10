Di adiós a la barriga con un ejercicio de 30 segundos: ¡Recomendado por Harvard!

Si quieres decirle adiós a la barriga existe un simple ejercicio de 30 segundos que además recomienda Harvard y que para tu sorpresa no son las abdominales de toda la vida. De hecho, los médicos de la Escuela de Medicina de Harvard realizaron en su día un estudio en el que llegaron a la conclusión que frente a las abdominales existe otro ejercicio que resulta el perfecto para eliminar la grasa incorporada en el abdomen y desarrollar la zona abdominal de forma eficaz.

Ejercicio para perder barriga que recomienda Harvard

El estudio en cuestión recibe el nombre de «Core Exercises» y aunque en él buscaban el mejor ejercicio para tener unas buenas abdominales, no sólo dieron con este, sino que además ahora también se recomienda para perder la barriga, aunque no desees marcar tu «six pack».

De este modo, el ejercicio en cuestión no es otro que las planchas que también se conoce por su nombre en inglés «plank», y del que sólo te será necesario 30 segundos diarios para notar un cambio en pocas semanas.

Por si no sabes de qué ejercicio se trata , te diremos que para hacer bien la plancha o «plank» tienes que sostenerte sobre las manos y los dedos de los pies en una posición previa a la flexión. Para hacerlo mucho mejor, se dice que la posición es más efectiva si en lugar de las manos nos apoyamos sobre los codos. Aguanta así 30 segundos cada día y el resultado será el de un abdomen mucho más definido y una barriga plana.

El porqué este ejercicio es tan bueno según reconocen los expertos de Harvard, es porque a diferencia de las abdominales, que trabajan sólo sobre los músculos abdominales. En el caso del «plank» se trata de un ejercicio en el que el esfuerzo desarrolla más músculos tanto de los costados como del abdomen y también la espalda.

Otros beneficios de hacer planchas

Practicar además el ejercicio de plancha no sólo te permite reducir barriga, sino que se dice también que tiene otros beneficios como son por ejemplo, el que mejora el equilibrio así como la postura y además refuerza nuestro «core» o núcleo algo que nos ayudará a hacer mejor el resto de ejercicios que queramos hacer. Además al ser un sencillo ejercicio que se hace en el suelo y para el que no se requiere accesorio alguno, se puede hacer en cualquier lugar en el que estés de modo que no tienes excusa para ponerte en forma en poco tiempo.