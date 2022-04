Se acerca la Semana Santa y en el caso de que tengas la oportunidad de irte de vacaciones durante unos días, seguro que vas a querer aprovechar para descansar y distanciarte un poco de tu rutina y del estrés, pero esto no quiere decir que bajes el ritmo con tu objetivo de ponerte en forma, en caso de que así sea. Ya sea debido a unas vacaciones puntuales o a que tengas que estar viajando siempre, no estar en casa no implica no poder entrenar. De hecho, existen ejercicios que te van a servir perfectamente para entrenar en un hotel y que te vamos a desvelar a continuación.

Entrenar en una habitación de hotel

Cuando viajamos y más en el caso de que se trate de unas vacaciones, posiblemente ni tan siquiera pensamos en el entrenamiento. Es más puede que incluso cojamos algo de peso, por el simple hecho de relajarnos, disfrutar y salir a comer y a cenar allí donde estamos de viaje. Sin embargo, en el caso de que seas alguien que quiere ejercitarse incluso en vacaciones o que no te quede más remedio que hacerlo allí donde viajas por motivos de trabajo, no es necesario que pierdas el tiempo buscando un gimnasio.

Siempre puedes aprovechar y salir a practicar running en la zona cercana a donde estés alojado, o también si tienes un parque cercano puedes entrenar allí, pero otra de las opciones que tienes a tu alcance y que no debes subestimar es tu habitación de hotel que en definitiva y de alguna manera, será como entrenar en el dormitorio o el salón de tu casa, de modo que vamos a ver cómo proceder.

Ejercicios para mantenerte en forma

Primero, elige un momento en el que molestes menos a otros huéspedes en el pasillo dado que las paredes suelen ser delgadas. No pongas la música, como mucho escúchala en los auriculares. Esto mantendrá el ruido al mínimo: ¡esto es importante si no quieres que te llamen desde recepción!

En segundo lugar, organiza tu entrenamiento con circuitos cortos de peso corporal. Incluso veinte minutos o treinta serán suficientes. Involucra todos los grupos musculares principales, evita aquellos que requieren un trabajo específico: los bíceps por ejemplo, si estás acostumbrado a entrenarlos con herramientas, no necesitarás entrenarlos con el peso corporal. Más bien, céntrate en un trabajo aeróbico que tenga como objetivo quemar, siguiendo los ejercicios a poca distancia unos de otros, intercalándolos con descansos que no superen los diez segundos.

En cuanto a los ejercicios en sí, puedes hace sentadillas, también burpees, la plancha, flexiones y abdominales e incluso algunos de estos los puedes realizar con la ayuda de parte del mobiliario de la habitación aunque con cuidado. Por ejemplo, hacer flexiones apoyando los dos brazos en la cama.