¿Sabes que hay alimentos que debes evitar en el desayuno? Veamos cuáles son y obviamente las razones de esto. Solo así podremos empezar bien el día y no nos llevaremos sorpresas inesperadas.

¿Cuáles son los alimentos que se deben evitar en el desayuno? La respuesta te sorprenderá

Es importante para que podamos comenzar un nuevo día con energía, alimentarnos con un buen desayuno y aunque las opciones son muchas, lo cierto es que no todas son adecuadas. Por ello, sabiendo que el desayuno es conocida como la comida más importante del día, debemos elegir bien lo que comemos. No es cuestión de abrir la nevera sin más y elegir lo que veamos.

Por ello, vamos a ayudarte mencionando todos aquellos alimentos que es mejor evitar a la hora del desayuno. Esto no quiere decir sin embargo que no sean aptos o que no sean saludables, sino que es mejor que no los tomes como primer alimento del día.

Mezcla de cereales

Inesperadamente en la lista encontramos las mezclas de cereales. En estas mezclas que se pueden comprar en todos los supermercados no solo hay muchas variedades de cereales a la vez, sino que a veces con los cereales, se mezclan frutos secos, trozos de chocolate, etc… Sin embargo, todos estos componentes pueden contener una gran cantidad de azúcares refinados. Por eso quizás sería mejor no exagerar su consumo, o mejor evitarlo. Mejor que compres los cereales a granel y que añadas los frutos secos o también por ejemplo, unas bayas.

Bizcochos

Entre los alimentos más consumidos para el desayuno también se encuentran los bizcochos. Sin embargo, tenemos malas noticias: también deben evitarse. Hay más de una razón. En primer lugar se tuestan , por lo que para realizar este procedimiento se ha trabajado con aceites. Además, contienen muchos azúcares añadidos. Como alternativa a los clásicos bizcochos podemos optar por los integrales o también elaborarlos nosotros en casa.

Jugos de fruta

Este es probablemente el enemigo número uno cuando se trata de la forma correcta de comenzar el día. Algunos jugos de frutas contienen una gran cantidad de azúcar , otros no. Sin embargo, todos tienen una cosa en común: provocan cansancio y fatiga . Además, su consumo provoca un aumento de azúcar en sangre. Todas estas razones son más que suficientes para poner una cruz negra en su consumo a no ser que los elabores naturales en casa.

Yogur

Cerramos nuestra lista con el yogur, pero en este caso no todo el mundo tiene este problema. Hablamos en particular de los yogures de frutas . La razón es que contienen poca fruta , mientras que la cantidad de azúcar siempre es alta. Es mejor optar por el yogur griego y quizás agregar una cucharadita de miel para hacerlo más dulce.