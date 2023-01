Abrigo con cinturón: cómo crear un nudo perfecto para el abrigo tendencia del 2023

Hacer un nudo perfecto con el cinturón de tu abrigo hará que tu look sea mucho más prolijo y elegante, puedes hacerlo de varias maneras y todas son muy sencillas. Si has decidido que el abrigo con cinturón sea tu abrigo los próximos meses sabiendo que va a ser tendencia durante el 2023, no lo dudes. Hazte con el modelo que más te gusta y sigue nuestros consejos para hacer los mejores nudo.

Hacer un nudo a un abrigo con cinturón

¿Cuántas veces has querido comprarte un abrigo con cinturón pero te has echado atrás sabiendo que no sabrás anudarlo? Puede que lo hayas intentado y que el resultado sea siempre el de un nudo estresado que luego ni tan siquiera puedes deshacer si has de quitarte el abrigo.

Sin embargo, existen varias formas de solucionar este molesto problema, todas realmente sencillas y rápidas que te harán lucir mucho más ordenada y elegante el abrigo tendencia para 2023. ¿Sabes cuáles son? Te las desvelamos en los siguientes párrafos, siguiendo unos sencillos consejos finalmente podrás hacer un nudo perfecto con el cinturón de tu abrigo . Seguro que después de poner en práctica estos métodos nunca dejarás de usarlo, el resultado es fantástico.

A continuación te revelamos tres formas muy sencillas de abrochar tu abrigo , puedes usarlas alternativamente para darle a tu abrigo un aspecto siempre diferente pero elegante sin perder demasiado tiempo y sin ninguna dificultad.

Lazo perfecto: para que sea extremadamente fácil, primero debes anudar el cordón y girar una solapa hacia arriba . Una vez hecho esto, dóblala sobre sí misma manteniendo el pulgar en el medio, luego toma la otra solapa y pásala por el medio doblándola sobre sí misma. Luego tira ligeramente y verás que se formará un lazo realmente perfecto y elegante.

Nudo perfecto : en este caso, para un resultado increíble, toma un cordón y cree una especie de nudo alrededor de tu mano, luego inserta la otra solapa dentro del nudo creado . Este es un modo bastante clásico pero que nunca pasa de moda debido a su aspecto increíblemente limpio y elegante.

Lazo en la espalda: con este método, además de tener una apariencia elegante y ordenada, también harás que tu cintura parezca más estrecha y tu cuerpo lucirá más esbelto. Por lo tanto, debes hacer el nudo antes de ponerte el abrigo. Tienes que cruzar las cintas una sobre la otra y tomas la de abajo tirando de ella sobre la cinta delantera, luego insértala detrás de la cruz formada. Una vez hecho esto, tira de la otra cinta en diagonal hacia arriba detrás de la cruz. Para bloquear el nudo, insértalo en la ranura creada en el centro y tira de él hacia abajo, luego aprieta los dos lados.

Después de probarlos inmediatamente notarás que se trata de métodos realmente sencillos de poner en práctica pero que mejorarán el aspecto de tu abrigo de una forma realmente increíble, evitando que parezca un albornoz. Pruébalo y verás que nunca dejarás de usar estas formas para crear nudos y lazos perfectos con tu cinturón.