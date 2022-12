El abrigo perfecto para Nochevieja que luego podrás usar un día de fiesta

Si ya has elegido la pieza principal del look para la fiesta de Nochevieja, como un vestido de lentejuelas o un mono satinado, en la tienda online de Cortefiel hemos fichado un abrigo con detalle de flecos al 40% de descuento que seguro te encantará. Teniendo en cuenta que es pleno invierno, necesitas una buena prenda de abrigo para no pasar frío y así poder disfrutar de la noche y dar la bienvenida al 2023 como se merece.

El abrigo de flecos de Cortefiel

Se trata de un abrigo de muy buena calidad, en color negro y confeccionado con tejido de origen italiano: 80% poliéster y 20% lana. Tiene bolsillos laterales de vivo y cierre con cinturón. Lo más característico es el detalle de flecos en la solapa, que le aporta mucho movimiento a la prenda y hace que se vea muy chic.

Por el estilo y el color del abrigo de Cortefiel, encaja a la perfección con cualquier outfit para la fiesta de Nochevieja. Esta temporada son tendencia los trajes de chaqueta y pantalón, así que puedes elegir uno confeccionado en tejido satinado o de terciopelo y combinarlo con unos zapatos de tacón.

Los vestidos siempre son un acierto para este tipo de ocasiones. Si quieres ser la reina de la fiesta, puedes elegir uno de largo midi con aplicación de lentejuelas en un tono metalizado, como el dorado o el plateado. También puedes ir a lo seguro y apostar por un vestido largo negro, un clásico que sienta de maravilla a mujeres con todos los tipos de cuerpo.

Además de para la fiesta de Nochevieja, al abrigo de flecos de Cortefiel le puedes sacar mucho partido. Por ejemplo, si tienes una reunión en la oficina, con un pantalón de sastre, un jersey de punto y unos botines de tacón queda de maravilla.

Por supuesto, si tienes una fiesta o una ocasión especial en otro momento del invierno, también es un abrigo con el que te vas a ver estupenda. Y es que, además de ser muy fácil de combinar, también es muy cómodo, elegante y calentito, así que se convertirá en una pieza clave en tu fondo de armario.

Gracias al 40% de descuento, ahora tiene un precio de 101,40 euros en lugar de 169 euros en la tienda online de Cortefiel. Está a la venta en las tallas S, M y L. El envío a domicilio es gratuito en un plazo de 3/5 días laborables.