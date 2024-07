El ex atleta Ángel David Rodríguez ha comprobado en sus propias carnes lo que es la «yihad feminista», como él llama a todas esas personas que le han atacado en las últimas horas en las redes sociales simplemente por comentar que el famoso salto de Simone Biles en los Juegos Olímpicos de París le recordaba a uno del español Gervasio Deferr en Sydney 2000.

«Ayer vi el salto de Simone Biles y me llegó un recuerdo. Ese salto lo había visto antes…, claro, cientos de veces. Era el mismo salto que hizo Gervasio en el oro de Sydney. Y por recordar un momento histórico del deporte español me está saltando la yihad feminista. Dais pena», explica el Pájaro en sus redes sociales tras esa catarata de críticas recibidas por decenas de feministas que consideraban esa comparación como un ataque que no era tal.

«Yo no categorizo, lo hacen ellas y ellos (muchos también) con sus respuestas. No hablo de las feministas, hablo de feministas radicales (no es lo mismo) que ni siquiera sabrán las normas del deporte. No les da para entender lo que te tiene que gustar un deporte para acordarte de dps ejercicios con 24 años de diferencia», añade Ángel David Rodríguez, que ha recibido ataques como los siguientes:

Súper a tope con Gervasio, pero no hay necesidad de que cada vez que se ensalza el trabajo de una mujer, tengáis que mencionar a un hombre también — alba ⚡ (@noisyalba) July 31, 2024

No hace falta sacar cualquier cosa que hagan o hayan hecho los hombres para no darle mérito a una mujer. Ambos son saltos muy bien ejecutados, podéis simplemente disfrutar de los dos y ya. — marta ❀°。 (@spinninmarta) July 31, 2024

Supongo que lo de que los hombres tengan un 30% más de masa muscular que las mujeres es irrelevante. — Mariona Gúmpert ن 🇪🇸 (@MarionaGumpert) July 31, 2024