Simone Biles hace historia y vuelve a proclamarse campeona olímpica de gimnasia con Estados Unidos

Simone Biles es historia del olimpismo. La gimnasta llegaba como una de las grandes atracciones de estos Juegos Olímpicos, después de su baja a última hora en Tokio 2020 por problemas de salud mental. En París regresaba con el objetivo de revalidar aquellas medallas conseguidas en Río y, por el momento, no ha empezado mal. A sus 27 años, Biles ha ganado con Estados Unidos la medalla de oro de gimnasia artística por equipos.

Con una puntuación de 171.296 puntos, las norteamericanas se impusieron con holgura a dos sorprendentes selecciones de Italia y Brasil, que firmaron plata y bronce por delante de Gran Bretaña, Canadá y China. El equipo formado por Simone Biles, Jordan Chiles, Jade Carey y Sunisa Lee no tuvo prácticamente rival, dominando en todo momento la prueba. Ni siquiera el hecho de que Biles se enfrentara sin mucho brillo a las paralelas impidió que ganaran con mucha solvencia el oro.

La expectación en el Bercy Arena de París –lugar donde se celebra anualmente el Masters 1000 de París-Bercy de tenis– era máxima ante la posibilidad de que la gimnasta pudiera ganar una nueva presea olímpica. Debutó domingo por la mañana y este martes llegaba el turno de enfrentarse a la final por equipos, donde sin Rusia –vigente campeona olímpica– eran favoritas.

Estados Unidos cumplió con las expectativas y no sólo por una Biles estelar, puesto que sacó la mayor puntuación en dos de las cuatro modalidades. En las barras paralelas –donde no se ha clasificado para la final individual– y en equilibrio no terminó en primera posición. La gimnasta de Ohio era el principal foco de atención, pero sus compañeras estuvieron más que a la altura. Pero donde no llegó ella, lo hizo Lee, que fue fundamental y que terminó por delante de su compañera en ambas modalidades.

Simone Biles, la diosa de la gimnasia

Biles consigue con esta victoria la que es su octava medalla en unos Juegos Olímpicos y la quinta de oro. Cabe recordar que únicamente ha participado en unos, en Río de Janeiro 2016. Fue allí donde se destapó ante el mundo y, cuando parecía que iba a continuar su dictadura en los Juegos de Tokio, renunció a ellos a última hora por problemas de salud mental.

Dos años estuvo alejada de los tapetes, hasta que volvió en 2023, con su presencia en París en mente. Consiguió clasificarse y, ya en Bercy, ha logrado volver a colgarse un oro al cuello. Todo, después de cerrar un ejercicio de suelo espectacular, con una puntuación de 14.666 puntos, con los que conseguía certificar la primera posición de su selección.

Estados Unidos suma un nuevo oro

Simone Biles supo reencontrarse y la multicampeona mundial vuelve a ser ya, desde este martes, campeona olímpica de nuevo. Sin duda, con su gran actuación, Estados Unidos pudo brillar en grupo, también con la vigente campeona olímpica Sunisa Lee. Lee y Biles fueron las mejores en dos rotaciones cada una, para una Estados Unidos que se mostró, de nuevo, imparable en gimnasia artística por equipos, para sumar su cuarta medalla de oro olímpica en la especialidad, tras los de Atlanta 1996, Londres 2012, Río 2016 y ahora París.

Estados Unidos sumó, tras las rotaciones de potro, barras asimétricas, barra de equilibrio y suelo, un total de 171.296 puntos más que dorados. Por detrás, mucha batalla y emoción, con lágrimas finalmente de joya para una Italia que fue medalla de plata con sus 165.494 puntos totales, buena parte en gracias a la joven Manila Esposito, cuatro veces campeona de Europa a sus 17 años. En tercera posición, también por sorpresa, acabó Brasil.