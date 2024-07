La historia de superación de la gimnasia española: un accidente de tráfico y una lesión de corazón

El equipo español de gimnasia artística enrolado en los Juegos Olímpicos ha llegado a París cumpliendo de sobra los manidos tópicos de las historias de superación. Un accidente de tráfico sufrido cuando circulaban juntos camino a una competición o la lesión de corazón sufrida por Néstor Abad, que le hizo llegar a temer por su vida, no han impedido su presencia en la capital francesa.

«Fue bastante angustioso porque realmente no me decían lo que tenía y yo me encontraba fatal», rememora Abad en declaraciones a OKDIARIO en la Villa Olímpica. «Ni siquiera podía hacer vida normal. Subía las escaleras y me ponía fatal. En aquel momento lo único que quería era estar bien, estar tranquilo y disfrutar de mis hijos porque ni siquiera podía hacer eso. Hice el tratamiento y hoy en día estoy de puta madre», celebra.

Hace dos años, el gimnasta alicantino se mareó durante un entrenamiento e hizo saltar todas las alarmas. Explica que lo peor fue la incertidumbre hasta que los médicos detectaron que sufría miocarditis, una inflamación del corazón. «Gestionar eso es jodido. Cuando sabes lo que tienes ya puedes tratar de mejorarlo. Ahora estoy totalmente recuperado y con ganas de competir, que es lo que toca. El pasado es pasado», cierra Abad, quien también superó dos graves lesiones de rodilla en 2011 y 2014.

No ha sido el último gran obstáculo que Abad ha tenido que superar para llegar a sus terceros olímpicos. En marzo de 2023, iba dentro de una furgoneta que sufrió un reventón de neumático y dio varias vueltas de campana junto con sus compañeros Ray Zapata -plata olímpica en Tokio-, Néstor Abad, Thierno Diallo, Daniel Carrión, Sergio Moreno, Oriol Rifá y Joel Plata.

De todos ellos, Plata fue el mayor damnificado al sufrir una fractura en el fémur. El barcelonés reconoce a OKDIARIO que ha superado «un proceso muy duro» para llegar a estos Juegos Olímpicos. «En el momento del accidente intentas no avanzarte en el tiempo, porque si aquel día me pongo a pensar que en seis meses tenía un Mundial clasificatorio y en un año y pico unos Juegos Olímpicos… En mi mente ya no había ninguna de esas opciones, no iba ni al Mundial ni a unos Juegos. La clave para superarlo es ir día a día en la recuperación sin anticiparte», detalla.

Superado ese primer momento de crisis, Plata fue recuperando el foco olímpico. «Conforme íbamos entrenando y rehabilitando con el fisioterapeuta vimos que estábamos avanzando muy bien. El médico nos daba muy buenas pautas, nos decía que nuestro avance estaba siendo increíble. Entonces nos dijimos: vamos a seguir así, vamos a ver hasta dónde llegamos. Al Mundial clasificatorio no llegué al 100% y no pude hacer varias disciplinar, pero en el Europeo vi que estaba a buen nivel y que podía enfocarme en los Juegos con todo. Estar aquí ya es un éxito y todo lo que venga ahora es un regalo», zanja.

Tan solo China tiene más gimnastas que España en estos Juegos Olímpicos. Un total de 17 deportistas nacionales buscarán pelearán al máximo en París, donde por primera vez habrá representación española en todos los equipos posibles: gimnasia artística masculina y femenina, gimnasia rítmica y trampolín.