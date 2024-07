A escasas horas de que arranquen los Juegos Olímpicos de París 2024 de manera oficial, la jinete inglesa Charlotte Dujardin se ha retirado de la competición al ser investigada por un vídeo que supuestamente la muestra golpeando en las patas con un látigo al caballo de un alumno en una sesión de entrenamiento. La plurimedallista olímpica afirmó que cometió «un error de juicio» en el suceso filmado hace cuatro años, que reveló inicialmente una página web neerlandesa.

De acuerdo con la agencia británica PA, la denuncia ante la Federación Internacional de Deportes Ecuestres (FEI) y la Federación Ecuestre Británica (FEB) provino de un abogado neerlandés en representación de un cliente. «Ha surgido un vídeo de hace cuatro años que me muestra cometiendo un error de juicio durante una sesión de entrenamiento», dijo la deportista en un comunicado a la PA tras el escándalo formado.

It is the realisation that Charlotte Dujardin whips horses that has shocked some, animal abuse is rife in all walks of life, these upper class horse riding toffs think they are better than the animal they make their money off. Horses should not be used in sport full stop. pic.twitter.com/dxblgZU187 — CobboldAnimalRightsMassive (@CobboldMassive) July 24, 2024

«Es comprensible que la Federación Internacional de Deportes Ecuestres (FEI) investigue, y he tomado la decisión de retirarme de todas las competiciones -incluidos los Juegos Olímpicos de París- mientras se lleva a cabo este proceso», agregó. «Lo que pasó estuvo completamente fuera de lugar y no refleja cómo entreno a mis caballos o a mis alumnos. Sin embargo, no hay excusa. Estoy profundamente avergonzada y debería haber dado un mejor ejemplo», afirmó.

Dujardin, que es la deportista británica con más medallas olímpicas junto con Laura Kenny, con un total de seis, se disculpó por sus actos y por haber decepcionado al equipo del Reino Unido y sus patrocinadores, al tiempo que se comprometió a colaborar con la investigación. La jinete, ganadora de tres oros en los diferentes Juegos Olímpicos en los que ha competido previamente, iba a competir en doma individual y por equipos, pero será sustituida por Becky Moody en la segunda modalidad.

En el vídeo se ve a Charlotte Dujardin golpeando en repetidas ocasiones un caballo con un látigo al entrenar a otro jinete. El vídeo es parte de una queja oficial presentada ante Dujardin en la Federación Internacional de Deportes Ecuestres. En las imágenes se observa a Dujardin dándole latigazos en repetidas ocasiones al caballo, acercándose y volviéndole a pegar después de que se aleja. Dujardin fue suspendida de manera provisional de todos los eventos bajo jurisdicciones de la Federación a la espera de los resultados de la investigación.

CAUTION- UPSETTING This is part of the video – you can hear the determined lash of the whip torturing the poor horse. Charlotte Dujardin should never be let near an animal again and she should be stripped of all Olympic Medals. pic.twitter.com/8Szy17jjlO — LUCINDA O’SULLIVAN (@LucindasIreland) July 24, 2024