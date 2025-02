Los whatsapps de una colaboradora de Podemos: «El rumor top es que Monedero se masturbó delante de ella»

«El rumor top está en la masturbación en casa de Monedero»: con esta frase, Ayme Román, una influencer que trabajó para los medios de comunicación de Pablo Iglesias, se refería en una conversación con una simpatizante de Podemos a las presuntas agresiones sexuales de Juan Carlos Monedero. La Universidad Complutense de Madrid, en la que trabaja el que fuera fundador de Podemos dando clases a universitarias, ha abierto una investigación por acoso sexual a raíz de la denuncia de una alumna. Podemos ha reconocido que ocultó los testimonios de mujeres que pesaban sobre su ideólogo.

Las conversaciones entre las colaboradoras de Podemos tuvieron lugar los días 18 y 23 de abril de 2023. Dos meses más tarde, Yolanda Díaz hizo oficial que fundaba el Movimiento Sumar fragmentando Unidas Podemos, que se veía de nuevo en crisis tras perder a su máxima referente. Los chats revelan que el entorno de Podemos conocía los casos de agresión sexual de Juan Carlos Monedero desde hace años. A continuación, la transcripción de la conversación de la colaboradora de Podemos con una simpatizante de Unidas Podemos, Raque Ogando:

Ayme Román: Antes estaba hablando con X que ha dado un seminario con X y le ha contado por encima y ha venido a decir que a ella la acosó, que ha agredido a conocidas suyas. Que si te pones a rascar salen 200 mujeres. Los cojones van a ser denuncias falsas.

Raque Ogando: Los rumores más graves que corren sobre Monedero cuáles son? El top está en la masturbación en casa de Monedero supongo.

Ayme Román: Lo de masturbarse delante de X. Que yo sepa, pero a ver.

Raque Ogando: FUE DELANTE DE X?????!!!!!!

Ayme Román: No me extrañaría que hubiera violado a alguien, eso me dijo Sergio.

Raque Ogando: Si fue delante de X, espero que nada tenga que ver con que ella saliera de La Base.

Ayme Román: Yo también lo espero, fue lo primero que pensé.

«Hunden a Podemos»

Ayme Román: Una de las cosas que Sergio y Eli se han propuesto es crear comisiones que investiguen casos de abuso sexual en las redacciones. Bueno, y en canales y tienen en mente destapar a Monedero.

Raque Ogando: No debería estar ahí. Pfffffff. Si a Monedero no le destapa Podemos, hunden a Podemos y lo saben. Vamos, Duval feliz, Sergio ya no lo sé.

Ayme Román: Yo, ya sabes lo que pienso, jajaja, también preferiría que no estuviera, pero lo enfoco desde otro lugar. No creo que ella le blanquee o legitime frente a una audiencia que no le blanqueara y legitimara antes… Y bueno, Pablo Iglesias también instrumentalizó estratégicamente esa caverna mediática, y por mucho que no hubiera salido el FerrerasGate, otros llevábamos años hablando de manipulación, corruptelas e injerencias de los lobbies. Pues que lo hagan claro (destapar a Monedero), que lo hagan tías de Podemos.

[…]

Raque Ogando: Pero se van a cargar un proyecto político.

Ayme Román: Y yo sugerí que Monedero también debería tener su momento MeToo. Que se haga desde Podemos me parecería genial, pero por lo que he visto miran a otro lado. Que es lo que más me decepciona. Tías de Podemos han dicho que son denuncias falsas. Entonces es como… Joder, tías. […] Creo que habría que investigarlo debidamente primero y presionar Podemos después. Pero evidentemente Duval quiere instrumentalizar esto como herramienta electoral.

Más casos como Monedero

Juan Carlos Monedero se suma así a la lista de presuntos agresores sexuales dentro de las filas de Podemos. Otro de sus ideólogos, Íñigo Errejón, está imputado en los tribunales por un presunto delito de agresión sexual a raíz de la denuncia de la actriz Elisa Mouliaá. El juez Adolfo Carretero apreció indicios de delito y abrió una investigación contra Errejón, que ya ha declarado en sede judicial por estos hechos. Tanto Errejón como Monedero han defendido desde sus posiciones políticas que no existían las denuncias falsas y que pertenecían a formaciones feministas.

Podemos ha admitido que apartó al cofundador de la formación, Juan Carlos Monedero, de la actividad del partido cuando tuvo conocimiento en 2023 de los testimonios sobre presunta violencia sexual protagonizados por él. Mientras, el politólogo ha defendido que nunca tuvo constancia de esas supuestas denuncias y que el partido no le comunicó nada relativo a desplazarle de la actividad del partido. La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, también se ha pronunciado sobre el caso Íñigo Errejón, y considera que es el «resultado de un proceso feminista» y afea que se intente atacar a Podemos por ello.