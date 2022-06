El último vídeo que grabó Esther López desvela que Óscar llevaba dos teléfonos la noche de su muerte

Nadie va a cerrar en falso la investigación de la muerte y desaparición de Esther López en Traspinedo. De hecho, este periódico ha tenido acceso a las últimas acciones de la Guardia Civil que van precisamente en sentido contrario a un posible estancamiento del caso. La juez ya ha preguntado a los investigadores y a los peritos por los informes que está esperando y las respuestas no se han hecho esperar: los informes llegarán, hay volumen de trabajo con otros casos, pero las sospechas se van confirmando: Óscar manipuló la centralita de su coche o mandó hacerlo, Óscar borró contenido de su teléfono móvil y Óscar, en caso de ser el responsable de la muerte de Esther López, tuvo acceso libre al teléfono de la joven. Pero es que en las últimas horas ya ha llegado uno de esos informes, en el que la UCO analiza la actividad de los móviles de Óscar y Esther, de todos.

Al menos de dos de los tres terminales de máximo interés para la investigación porque hay una novedad importantísima en el caso: la Guardia Civil analiza dos teléfonos propiedad de Óscar y del que aún no se conocen las conclusiones es del que aparece en el último vídeo grabado por Esther López antes de morir. Ese es el vídeo que desvela hoy este periódico y gracias al cual puede verse que además de su Iphone, Óscar tenía un teléfono BQ. Esto es de capital importancia porque los investigadores ya averiguaron que Óscar había dejado su teléfono en Valladolid cuando al día siguiente de la desaparición de Esther viajó en coche a Traspinedo. Ahora que hay dos teléfonos saben que cuando lo hizo no tenía que quedar necesariamente incomunicado al poder llevar otro terminal encima.

Pero es que esto respondería a otras dos incógnitas: en las últimas horas le ha llegado a la juez un resumen de eventos del teléfono de Esther y de uno de los teléfonos de Óscar. El de Esther protagoniza dos hechos muy llamativos: desde las 04:10 a las 07:20 está lejos de casa de Óscar. Todos estos resultados deben ser explicados y contextualizados por los técnicos que firman el informe, pero a priori tiene dos explicaciones: o Esther López se desplazó con su teléfono hasta esas coordenadas o alguien movió el móvil de la joven y tal vez su cadáver al mismo tiempo: ¿Pudo ser Óscar? Es curioso porque uno de los teléfonos de Óscar entra en inactividad total a las 03:46 durante una hora. Lo que hizo con el otro sólo lo sabe él y ahora también la Guardia Civil.

Inspecciones e interrogatorios

El lunes día 6 de junio varios investigadores de la Comandancia de la Guardia Civil de Valladolid estaban en Traspinedo, pero no en cualquier lugar de la localidad vallisoletana, sino en uno de los últimos en los que saben que Esther López estuvo muy poco antes de morir y desaparecer durante 24 días: el paraje de Las Bodegas. Allí estuvo Esther con Óscar y con Carolo, los dos amigos con los que estuvo en el bar El Castillo justo antes de desaparecer. Si Carolo y Óscar reconocieron haber estado allí, ¿por qué regresa a ese escenario la Guardia Civil? Fuentes cercanas al caso explican a este periódico que las versiones de estos no son fiables, la de uno, Carolo, porque apenas recuerda momentos de la noche como para centrarse en un tramo horario. El otro, Óscar, porque su versión está permanentemente condicionada a ser el principal sospechoso.

Lo que los agentes están siguiendo son los datos del terminal telefónico de Esther, cuyo contenido ya está en poder de las partes y confirmar los eventos conocidos de aquella noche. Hay otros, esta es la segunda incógnita, como una localización el día 20 de enero que se califica de “baja confianza” por los propios investigadores. Pero ni de lejos esa visita a Traspinedo es la única gestión en la investigación. Mientras en Toledo un experto ultima un informe para que la juez entienda que Óscar trasteó con los datos de su coche para borrar datos e incluso trató de crear una llave nueva para ocultar información, en Valladolid se suceden los interrogatorios a testigos del caso.

En las últimas semanas los padres de Esther, amigos de Óscar y otros familiares de ambos han pasado por la Comandancia de la Benemérita para repasar todos los destalles de lo acaecido en Traspinedo entre el 12 de enero y la mañana del hallazgo del cadáver de la joven en una cuneta de la carretera. Sin ir más lejos, esta misma semana la última persona en acudir a ese cuartel ha sido Inés, la hermana de Esther.

Pero hay algo más que ha llamado y mucho la atención de los investigadores sobre el último vídeo que grabó Esther López la noche que desapareció, que además es una de sus últimas actividades de la joven en wasap de aquella noche. El vídeo fue enviado a las 01:17 de la madrugada. A las 01:19, dos minutos después, Esther se conectó por última vez al servicio de mensajería instantánea. Lo que los investigadores tratan de saber ahora es a qué vino ese apagón de Esther, una persona a la que todos sus conocidos definen como una usuaria permanente de su móvil. De hecho, lo que falta por saber es si además de usar wasap ese teléfono no tiene más actividad hasta las llamadas de su madre horas más tarde, cuando la mujer, Chus, se levantó para ir a trabajar y tras ver que Esther no había vuelto a casa la llamó varias veces hasta que el teléfono móvil de la chica entró en modo ‘avión’ según la investigación.

En ese último vídeo grabado por Esther que hoy revela OKDIARIO puede verse cómo Óscar mantiene el teléfono cerca de él, encendido, cargando y con la pantalla encendida permanentemente, algo compatible con, por ejemplo, estar escribiendo mensajes. Pero es que, además, en el vídeo se ve qué ropa vestía Óscar la noche de la muerte de Esther. La Guardia Civil ha mostrado este vídeo a Óscar, quien se reconoce en él sin dudas, para pedirle la ropa que vestía aquella noche cuyo análisis debe arrojar más luz sobre qué relación pudo tener este hombre con la muerte de la joven.

El tiempo y la investigación está respondiendo poco a poco a todo la anterior para tranquilidad de la juez, quien requiere de un relato para decidir qué hacer con un investigado que se contradice sin rubor ante ella con la única explicación de no entender porque los investigadores dicen que él no estuvo donde dijo estar cuando asegura haber estado aunque la ciencia lo desmienta, pero sobre todo para tranquilidad de la familia de una joven cuya muerte no va a dejar de investigarse hasta dar con el responsable. Como cada mes todos los que quieren a Esther López han vuelto a concentrarse en Traspinedo para asegurar que seguirán buscando la verdad.