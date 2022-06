La empresa que analiza el coche en el que desapareció Esther López certifica que sí “hubo manipulación”

Sólo la ciencia va a poder encontrar todas las piezas del puzle que resuelvan la misteriosa muerte de Esther López en Traspinedo. Ni siquiera las obvias contradicciones protagonizadas por el principal sospechoso ante la juez son suficientes para demostrar su relación con la muerte de la joven de 35 años, sin embargo, hay otros hechos que son objetivos e indiscutibles que lo colocan en una situación tremendamente incómoda de cara a la investigación. Si ya era difícil entender algunos comportamientos de Óscar tras la muerte de Esther, ¿a qué vino que borrara los datos de la centralita del último coche en el que viajo la joven? ¿por qué trató de hacer una llave nueva del vehículo sin éxito y al margen del fabricante? Esto es lo más destacado de un adelanto de informe que la juez acaba de recibir.

Es difícil imaginar qué más necesitan un fiscal y una juez para hilar un relato de hechos de lo que pasó la noche del 12 al 13 de enero de 2022 tras la muerte y desaparición de Esther López en Traspinedo. Todas las partes involucradas en el caso desearían una confesión y un vídeo de la realidad de los hechos, pero ese mirlo blanco no ha llegado al caso de Esther López, así que hay que poner toda la confianza posible en la ciencia, que es lo único que parece estar ayudando en este caso.

La juez instructora no está cómoda con el caso, no hace falta ser un genio para darse cuenta. No han pasado ni cinco meses de la desaparición de Esther y ya anda escribiendo a los peritos y a la Guardia Civil preguntando por informes que no llegan y además esa falta de informes viene jaleada por determinados periodistas. Bueno, pues uno de esos peritos ya ha respondido a su señoría, así que qué menos que sacar a la luz lo que le ha dicho.

Manipulación sí o sí

“Puedo dejarle clara y confirmada a Su Señoría la manipulación del vehículo”. El firmante del documento al que ha tenido acceso OKDIARIO no se anda por las ramas porque a él no tiene que convencerlo Óscar qué le hizo o qué no a su coche, él ya lo sabe. El técnico le pide a la juez disculpas por la tardanza, ojo que llevan apenas dos meses analizando el coche a fondo, a la hora de mandarle el informe, y comparte con ella que andan enfrascados en otras investigaciones como un ajuste de cuentas entre bandas del Este y un doble homicidio por atropello en Sanchinarro, Madrid.

Pero esa no es la única dificultad con la que se han encontrado a la hora de realizar su informe, y también se lo explica a la juez: “Actualmente estoy a la espera de que me contesten a dos cuestiones relacionadas con el análisis del módulo de navegación, que actualmente se encuentra físicamente en Dresde, Alemania. Significar que ha sido complejo que nos ayudaran con el caso y con la lectura del equipo de navegación, pero gracias a ello, se han confirmado dos cuestiones principales detectadas desde el momento de realizar la primera diagnosis del vehículo. En el momento que reciba contestación por parte del fabricante de los equipos le remitiré dicho informe, pero adelantándome al mismo, puedo dejarle clara y confirmada a Su Señoría la manipulación del vehículo”.

Sólo Óscar puede explicar por qué después de la muerte de una chica con quien él estuvo justo antes de morir al parecer por el impacto de un vehículo a “velocidad media-baja” él decidió borrar datos de la centralita del último coche en el que viajó Esther López. El adelanto de este informe no acepta refutación ni excusas.

“Se muestran dos fechas en las que se realiza un borrado de todas las averías del vehículo, el intento de creación de una nueva llave y la programación sin éxito de esta”, explica el documento que muestra hoy este periódico. Pero es que este adelanto de informe trae otro dato incomprensible para un coche que Óscar llevaba meses usando.

“Queda pendiente la respuesta del fabricante del equipo de cuando se utiliza por primera vez el usuario principal en el equipo y si el sistema de navegación no se activó en ningún momento, o por el contrario lo desactivó el usuario, ya que no se han encontrado posiciones GPS en el aparato multimedia”

Cuando la juez reciba el informe de una empresa que ha dado apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en incontables operaciones policiales será su turno de volver a preguntarle a Óscar si sobre esta manipulación de su coche constatada científicamente tampoco sabe nada.