El socialista Tito Berni tenía vigilados a sus lugartenientes: «Si no le pagan mordidas no operan». Los investigadores del caso tienen claro que la trama corrupta no hacía un sólo favor a los empresarios si antes no pagaban el correspondiente soborno de 5.000 euros al diputado socialista. Son algunas de las conclusiones del último informe entregado el 27 de junio de 2023 por los investigadores de la UDEV de la Comisaría Provincial de Santa Cruz de Tenerife.

Este informe desvela las conversaciones telefónicas entre los lugartenientes de Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias Tito Berni, para presionar a los empresarios a que pagaran cuanto antes el soborno al diputado. Sólo cuando los clientes de la trama ingresaban el dinero en la cuenta del equipo de fútbol del diputado socialista, la trama comenzaba a operar.

Los policías analizan uno de los audios encontrados en el iPhone del Mediador Antonio Navarro Tacoronte, en concreto una grabación de cinco horas de duración que hizo el 4 de noviembre de 2020 y se titula El de ganadería.m4a. La grabación se registra durante los preparativos de un viaje del Mediador a la isla de Fuerteventura para ofrecer los servicios de la trama a ganaderos interesados en instalar placas fotovoltaicas subvencionadas o conseguir licencias para sus negocios. Todo a cambio de pagar el correspondiente soborno a la trama, además de un adelanto de 5.000 euros a ingresar en la cuenta del equipo de fútbol de Tito Berni.

«A continuación Navarro Tacoronte, Fuentes Gutiérrez (sobrino de Tito Berni y director general de Ganadería del Gobierno de Canarias) y un desconocido hablan de la necesidad de recaudar fondos para el club de fútbol Asociación Vega de Tetir presidida por Fuentes Curbelo, ya que es la base para poder operar con el diputado», explican los agentes antes de transcribir la conversación.

En la grabación el Mediador le expresa a Taishet Fuentes, sobrino de Tito Berni, su inquietud para que los ganaderos y empresarios paguen cuanto antes el primer peaje del soborno, los 5.000 euros para Tito Berni: «Necesito cinco mil bolígrafos (euros) para el equipo de fútbol. Si no le busco dinero para el equipo de fútbol no me dan… una puta hostia».

La preocupación del Mediador estaba justificada. En otra grabación posterior, el diputado socialista Fuentes Curbelo le advierte al Navarro que los ganaderos no le han ingresado el dinero: «No se ha ingresado nada en las cuentas del club, que no te engañen y así no me engañas».

Los investigadores concluyen en su informe a la juez del caso: «Se desprende claramente que si no se pagan las mordidas al club de 5.000 euros, no hay vía abierta para poder negociar, en este caso, para obtener la información previa e instalar las placas fotovoltaicas». Un indicio más, según los agentes, del supuesto liderato que ejercía Tito Berni dentro de la trama.