El momento en que jóvenes del seminario de Chiclayo se enteran de que su ex obispo Robert Prevost es el Papa

¡Qué inmenso júbilo se apodera de los jóvenes seminaristas de Chiclayo cuando conocen el nombre de quien será el Próximo Papa León XIV! En el salón del seminario, se encontraban, este pasado miércoles, un cuantioso número de estudiantes que seguían la emisión en directo por televisión de lo que estaba sucediendo en la plaza de San Pedro.

Uno de ellos estaba grabando con su móvil la sala en el momento en que se abrió el balcón y lo que no podía imaginarse es que el cardenal que había sido elegido en el Cónclave era su querido ex obispo de Chiclayo, Robert Prevost. El vídeo muestra la gran alegría de todos los jóvenes saltando de emoción celebrándolo.

Lo que todavía les faltaba por vivir sería la mención expresa a esta ciudad y sus gentes. Chiclayo es una ciudad humilde, situada al norte de Perú, entre Lima y Piura. Dicen que el lugar de nacimiento es accidental. En el caso de Robert Prevost se cumple a rajatabla. El Papa León XIV nació en Chicago, pero de «corazón peruano», como ha declarado su hermano John.

«A mi querida diócesis en Chiclayo, en el Perú, donde un pueblo fiel acompañó a su obispo, ha compartido su fe y dio tanto para seguir siendo Iglesia fiel de Jesucristo», expresó. La labor sacerdotal que llevan durante décadas haciendo los obispos en Chiclayo, sobre todo, desde el padre Ignacio de Orbegozo y Goicoechea, logrando despertar cientos de vocaciones entre los jóvenes.

En esta ciudad, los obispos y los sacerdotes son muy queridos en la comunidad por la implicación real y directa que tienen en el día a día para ayudar. De hecho, este domingo el Sumo Pontífice rezó por las vocaciones sacerdotales: «Tenemos necesidad de ellas», expresó antes de rezar el Regina Caeli.

El Papa León XIV tiene raíces españolas por parte de madre, y recibió la nacionalidad peruana en 2016, donde ha pasado más de 40 años como misionero, lo que ha hecho ser un padre súper conocido.

Según reveló el propio León XIV en una conferencia años antes de ser nombrado Papa, su conexión con Perú surgió de manera casual cuando sólo contaba con 5 años de edad. «Cuando yo tenía 5 años, no sé si sabía dónde estaba Perú, pero yo tenía un tío que trabajaba acá y me regaló…. mi tía me regaló un chullo de Abancay –un gorro de lana con orejeras–, de todos los colores», recogen los medios peruanos que recordó el Papa de su infancia.

Los derroteros de la vida le llevaron a recalar en 1985, con 33 años, como misionero agustino en Perú, donde desempeñó diversos cargos en la Prematura de Chulucanas y Trujillo, donde fue prior, formador, vicario judicial y docente. Hasta que en 2014, el Papa Francisco lo nombró obispo de la diócesis de Chiclayo, donde sirvió hasta 2023, cuando marchó a Roma, al designarlo prefecto del Dicasterio para los Obispos, organismo responsable de seleccionar y nombrar obispos en todo el mundo. Además de asumir la presidencia de la Pontificia Comisión para América Latina.

Sólo cuatro escrutinios fueron necesarios para que en el balcón del Vaticano apareciese el cardenal Dominique Mamberti –protodiácono elegido– para anunciar: «Habemus Papam». La fumata blanca que asomó por la chimenea de la Capilla Sixtina –instalada ex profeso– lanzó el deseado mensaje pasadas las 18:00 horas. Muy temprano.

De hecho, el propio cardenal Giovanni Battista Re expresó el mismo jueves que todo parecía indicar que el próximo Papa se conocería a la tarde. Y el cardenal iraquí Raphael Sako vaticinó que el Cónclave sería «breve, de dos o tres días». «Hay espíritu de responsabilidad», señaló en unas declaraciones que recogió EFE.