Juan Bernardo Fuentes, Tito Berni, y su mediador, Antonio Navarro Tacoronte, quedaban en Madrid para «arreglar cuentas» de sus mordidas. En su condición de diputado del PSOE, Fuentes Curbelo se alojaba entonces en el hotel Victoria de Madrid, donde residía mientras estaba en la capital y recibía a prostitutas junto al resto de la trama para disfrutar de Enjuergas. En la conversación grabada el 4 de noviembre de 2020 se escucha cómo Navarro le dice a Fuentes: «Pórtate bien que mañana estoy en Madrid y además tenemos que arreglar cuentas».

La conversación consta en el sumario del Caso Mediador y los investigadores de la Policía la recogen como tal para dar ejemplo del «grado de confianza» que existía entre el diputado socialista y el mediador en los negocios de la trama y añaden que «Fuentes Curbelo, que se encuentra en Madrid, es conocedor de los pasos de su grupo criminal en Tenerife. Navarro Tacoronte, a las 16:32.19 horas del citado día 4/11/2020 remite un audio a Fuentes Curbelo en el que le solicita que le llame en relación a la asociación Deportiva que preside el Diputado (…)».

-Navarro: «Llámame urgente, por favor, referente al equipo de fútbol», a lo que el diputado le responde con un texto con su dirección de correo electrónico.

-Fuentes Curbelo responde a las 18.52 horas con un texto de Whatsapp: «Llegué al hotel, voy un momento al Congreso» y «de vuelta al hotel, ahora voy al museo del Jamón a tomar algo para cenar».

-Navarro: «Avísame y te llamo».

-Fuentes Curbelo: «Ahora el cubatita en mi bar antes de ir a dormir»,

-Navarro (audio): «Cubatita, ¡claro! Yo no estoy ahí y pórtate bien que mañana estoy en Madrid y además tenemos que arreglar cuentas. He venido a comer una pizza con Teseide.

-Fuentes Curbelo: «Disfruten ustedes del chicharro».

Sin embargo «las pretensiones de Fuentes Curbelo no se ven cumplidas y al día siguiente (…) a las 13:46:55 horas, remite un mensaje a Navarro Tacoronte en el que de nuevo le insiste en que se le inyecte dinero en la Asociación Deportiva Tetir», según el sumario.

El mensaje exacto era: «Oye necesito que me inyecten algo al club, aunque sea mínimo. Estamos con la mutualidad para poder empezar el día 20 que empieza la liga». El Mediador entonces calmó a Fuentes Curbelo con un audio en que le dice «te vuelvo a repetir, vale, venga, confírmame. Yo ayer hablé con el otro empresario. Estaba Taishet (sobrino de Tito Berni y director general de Ganadería) delante. Le di el número de cuenta porque te va a meter cinco mil euros».

El empresario en cuestión es Antonio Bautista Prado, propietario de Cleenergetic Solutions, una empresa que vende e instala paneles solares, con quien Navarro y Taishet Fuentes habían estado preparando la visita a algunas granjas en Canarias para «venderles» paneles solares. A cambio tenía que adelantar, como el resto de empresarios. esos 5.000 euros para la asociación deportiva de Tito Berni. Esa misma noche cenaron en el restaurante «El Capricho de Nicomedes» de Santa Cruz de Tenerife, el Mediador, Taishet Fuentes, el empresario Bautista Prado y Celedonio Castro, «que hace las veces de taxista o de mula financiera para el mediador del grupo criminal», según los investigadores.

Líder del grupo

La Policía sostiene en sus conclusiones que desde entonces y «durante las siguientes semanas, el grupo organizado sigue planificando el viaje a Fuerteventura con la dirección de su líder Fuentes Curbelo. En fecha 18/11/2020 a las 12:34:09 horas Bautista Prado escribe vía Whatsapp al aquel entonces diputado». El empresario le cuenta que ha quedado para hacer algunas visitas con su sobrino Taishet entre el 25 y el 26 de noviembre. El diputado le responde que hablará con su sobrino para «coordinar las visitas».

Bautista escribe a Fuentes Curbelo que «he hablado con Taishet y hemos quedado en vernos miércoles o jueves en Fuerteventura para hacer las visitas a los ganaderos cuando él llegue de Gran Canaria. No sé si estarás por allí ya me dices». El diputado le responde que «en principio estaré, estoy ahora también en la isla, vine ayer. Aún no sé si me pondrán algo la próxima semana (en el Congreso). Pero por vídeo me puedo conectar desde cualquier parte. Hablaré con Taishet para coordinar las visitas».

Aquí los investigadores del caso advierten que existen «otras conversaciones provenientes de los teléfonos intervenidos a Fuentes Curbelo, que se incluirán en posteriores informes, ya que las mismas irán incardinadas en la pieza separada 4 de la causa, declarada secreta», investigaciones que supuestamente afectarían a altos cargos de la administración socialista canaria y nacional.