Óscar no cede un milímetro en su versión de los hechos de lo que sucedió la noche que Esther López perdió la vida y desapareció, pero mantener su declaración no implica ni de lejos ni que eso explique lo que sucedió ni que él esté contando la verdad. De hecho, varios acontecimientos demostrados de manera objetiva por la Guardia Civil prueban que lo que dice no es verdad y él sólo explica esas contradicciones palmarias con un “no sé cómo saben eso si no ha pasado”. Pero Óscar no está en el centro de las sospechas sólo por lo que hizo, sino también por lo que no hizo. La investigación ha demostrado que todas las personas que conocieron la desaparición de Esther López y que tenían relación con ella intentaron contactarla tras desaparecer. Todas menos Óscar.

A principios de abril, la Unidad central Operativa de la Guardia Civil, en perfecta coordinación con la Comandancia de Valladolid, preparó un extenso informe para justificar los indicios que habían obtenido contra Óscar para motivar ante el juzgado la realización de determinadas diligencias. En ese informe, al que ha tenido acceso OKDIARIO, existen datos que desmontan la versión de Óscar sobre lo que sucedió la noche que murió Esther y los días sucesivos. Sirva como ejemplo que pese a reconocer que él, Esther y Carolo habían estado más de media hora en su coche fumando cigarros y bebiendo cervezas, en el habitáculo del vehículo no hay ni rastro del ADN de Esther y no lo hay porque Óscar lavó el coche a la mañana siguiente, y esto, sorprendentemente, él lo niega pese a haber sido grabado y posicionado por su propio terminal telefónico.

Pero él dice que no y punto. Por eso, hay conductas de Óscar que han llevado a los investigadores a escribir textualmente en el citado informe que “hay que destacar la escasa credibilidad que merece”. Los investigadores han datado el hecho violento del que fue víctima Esther entre las 03:00 y las 03:30 de la madrugada, y lo han hecho teniendo en cuenta a qué hora dicen Óscar y Carolo que éste se quedó en su casa, cerca de La Maña, y sobre todo, por el estudio de los teléfonos de Óscar y Esther.

Las llamadas de Óscar

Óscar dice que cerca de las 03:00 Esther se enfada, enfado que 300 metros antes no detectó Carolo, y se baja del coche “para seguir de marcha”. Óscar dice que tras ese incidente él conduce unos metros más para irse a dormir. Lo que él no dice es que a las 03:33 y a las 03:34 llamó dos veces usando la aplicación de wasap a un número no identificado todavía y que a las 03:35:50 llamó al antiguo teléfono de Esther López. Y sí, hay que ser tan preciso con la hora de la llamada porque a las 03:35:50 Óscar crea en su agenda un nuevo contacto que modifica inmediatamente. ¿Cómo explica él este comportamiento? No lo recuerda y si se produjo asegura que sería por error o, atención, para comprobar si Esther había llegado porque la chica le dijo que se iba a casa de Carolo. Es normal preocuparse por la hermana de “una de mis mejores amigas”, según el propio Óscar, después de dejarla sola en medio de la nada.

Pero, si tan preocupado estaba Óscar, ¿por qué fue el único que no llamó a Esther tras conocer su desaparición? Óscar en su declaración ha arrojado sospechas sobre Carolo insinuando que tenía una relación sentimental con Esther. De ser cierto este extremo, ¿por qué se fue Esther con Óscar y no se quedó con su ‘novio’ Carolo? Hay que tener en cuenta que Óscar apuntó a otras personas como un ex novio de Esther que conducía un Audi, no dio más datos, o un okupa que lleva tiempo en la urbanización donde está la casa de verano de sus padres. Todo, menos explicar por qué no llamó a nadie para interesarse por Esther ni a la propia Esther hasta el día 18 de enero. Lo dice en su informe la Guardia Civil.

El informe dice textualmente: “Aun habiendo sido avisado ese día 13 de enero hasta en dos ocasiones de la circunstancia de que se desconocía el paradero de su amiga Esther y de que su teléfono no recibía los mensajes y llamadas, no hay constancia de que Óscar tratara de ponerse en contacto con Esther o se interesara por conocer el estado de esta, hasta el día 18 de enero, cuando mantiene una comunicación con su hermana Esther”, si, “una de sus mejores amigas».

Para entonces a Esther López la había llamado ya todo el mundo: su hermana, su madre, su padre, su prima, sus amigos, etcétera. Hasta Carolo le había dicho a Óscar, sabedor de su relación con la familia de Esther, que les diera su propio teléfono por si pudiera ayudar en algo. Óscar no lo hizo y como muchas otras cosas en este caso sólo él sabe por qué.