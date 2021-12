Fueron 138 «jerseys», 40 balones de fútbol y una decena de «polos», en total 6.739,44 euros. Eso es lo que facturó La Liga presidida por Javier Tebas a la empresa MTN Irancell el 7 de marzo de 2018 tal y como puede comprobarse en la factura que obra en poder de OKDIARIO. La importancia no es el montante del dinero, sino en que marcas como Adidas y Nike se negaron a vestir con sus camisetas y sus botas a la selección iraní ese mismo año por temor a las sanciones impuestas por Estados Unidos. Sin embargo, La Liga presidida por Javier Tebas ignoró ese veto y vendió, que no regaló, ese material a una empresa iraní.

El apartado de «merchandise» recogido en el anexo del primer contrato de La Liga presidida por Tebas y firmado en 2017 entre Irancell y La Liga contemplaba para la temporada 2017/2018 el envío de 10 camisetas firmadas por un «embajador» de La Liga. Estos embajadores son ex futbolistas famosos ya retirados como Fernando Morientes, Carle Puyol, Gazka Mendieta, Fernando Hierro, Paolo Futre o el colombiano Carlos Valderrama entre otros. También La Liga tendría que mandar 140 camisetas oficiales de equipos de Primera División, 10 balones Nike firmados por un embajador y otros 140 balones Nike oficiales sin firmar para promoción de La Liga por parte de Irancell.

OKDIARIO no ha podido confirmar si este envío forma parte de ese acuerdo o se realizó aparte porque el acuerdo no recoge prendas tipo «polo» y el precio de lo recogido en ese primer contrato se supone que está ya pagado en el acuerdo general y no necesitaría de otro pago extra.

Lo que parece evidente es que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos no vigila acuerdos deportivos en concreto, siguiendo el decreto de embargo dictado por sus autoridades, pero sí todas las actividades de los temidos Guardianes de la Revolución Islámica (CRGI), cuyos miembros ocupan cargos relevantes en todos los sectores estratégicos de la economía iraní, telecomunicaciones incluidas y por eso Irancell siempre ha estado bajo la lupa primero del Departamento de Estado norteamericano y luego del Departamento del Tesoro USA, además de los países miembros de la OTAN como Gran Bretaña.

Este envío coincide unos meses antes de que se celebrase el Mundial de fútbol de Rusia 2018 jugado en el verano de aquel año, donde Irán jugó contra España y perdió por 1-0. Irán fue la primera selección que se clasificó para este evento, pero la marca Nike se negó a proveerles de botas de fútbol e incluso las camisetas de la marca Adidas tuvieron que comprárselas ellos a título individual. ¿La razón? Que el entonces presidente estadounidense Donald Trump endureció las sanciones a Irán porque se negó a rebajar su programa nuclear y ninguna empresa internacional quiso arriesgarse a recibir sanciones de Estados Unidos por vender ropa deportiva a los iraníes. Aquel pequeño trastorno motivó incluso las quejas del entonces seleccionador iraní, Carlos Queiroz.

Desde 1979 las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos a Irán son habituales. Estos vetos son de obligado cumplimiento para todas las empresas de países aliados de Estados Unidos, entre los que se encuentra España. Quizás para evitar sanciones La Liga mandó esa mercancía a Irán como «muestra sin valor comercial» y sin embargo, las grandes corporaciones como la alemana Adidas y la estadounidense Nike no se arriesgaron a sufrir las sanciones. Incluso la todopoderosa Google está fuera del mercado de Irán por el mismo motivo. No solo están afectadas las exportaciones de tecnología, de materiales para la investigación nuclear, del gas o de petróleo y sus refinados, sino que el veto afecta a cuestiones tan nimias como seguros, transacciones bancarias y registro de dominios web para empresas comerciales, entre otros. En septiembre de 2019 el gobierno norteamericano impuso las últimas sanciones destinadas a debilitar los ingresos del Banco Central de Irán y su Fondo Nacional de Desarrollo, es decir, su fondo soberano.

Habrá que esperar que opina el Gobierno de Estados Unidos de que La Liga de Tebas hay enviado durante tres temporadas seguidas, desde 2017 hasta agosto de 2020 material de las marcas Adidas y NIke entre otras para promocionarse en Irán. Unas camisetas que en España costaron, según la factura, 39,31 euros la unidad, pero en el mercado negro iraní multiplican por cuatro su valor.