El hijo de Ábalos hizo negocios futbolísticos con Aldama: «¿Me ayudas con el patrocinio?»

El empresario Víctor de Aldama y el hijo del ex ministro José Luis Ábalos, Víctor Ábalos, mantuvieron contactos por WhatsApp entre mayo y agosto 2020, en plena pandemia. Los mensajes extraídos del teléfono móvil de Aldama por la UCO que desvela OKDIARIO muestran que ambos negociaron varios proyectos deportivos. Por una parte hablan de patrocinios con el «VCF», presumiblemente el Valencia Club de Fútbol, que se ubica en la ciudad natal de los Ábalos. «¿Me puedes ayudar con el patrocinio? Si conoces a alguna empresa que pueda estar interesada me dices», le trasladó el hijo del ex número 3 del PSOE. Además, intercambiaron fichas técnicas de varios futbolistas como Jhow Benavídez, Devron García, Maikel Antonio García y Patrick Palacios, dando a entender que querían intervenir en sus traspasos.

Entre la documentación intercambiada destacan dos proyectos de «capacitación integral» entre equipos colombianos y malasios. Estos documentos formaban parte de las gestiones que Aldama y Ábalos Jr realizaban en el marco de proyectos deportivos internacionales. Se confirma de nuevo que los vínculos del empresario con Ábalos y su familia eran muy profundos. De hecho, se relacionaba con su tocayo en un estilo de mucha confianza. «Buenos días, señor», «felicidades crack», «abrazo»… eran términos que trufaban sus chats.

Las conversaciones muestran que Ábalos hijo buscaba la opinión de Aldama sobre estos perfiles deportivos, manifestando en uno de los mensajes: «Los llevo yo… por si te interesa alguno». La respuesta del entonces presidente del Zamora CF fue remitir la documentación a su «DD», es decir, su «director deportivo», aclara.

Las conversaciones de WhatsApp analizadas por los investigadores muestran que los contactos entre Aldama y el hijo del ex ministro se intensificaron durante mayo y junio de 2020, cuando discutían sobre diversos proyectos deportivos y posibles patrocinios. Justo al término de la temporada regular de fútbol. En ese periodo, Aldama llegó a enviar hasta siete documentos diferentes relacionados con fichas técnicas de jugadores y propuestas de colaboración entre clubes de fútbol.

Patrocinios

El intercambio de mensajes incluía también una propuesta de patrocinio entre equipos, que Aldama presentó como parte de un «convenio estructurado». En ese momento, según los mensajes, Ábalos estaba ayudando a un club colombiano con «su proyecto», expresando su deseo de replicar un modelo similar con el Zamora CF que gestionaba Aldama.

Este intercambio de información deportiva se produjo en un contexto donde ambos mantenían una relación profesional aparentemente centrada en el fútbol, según se desprende de la documentación judicial. Sin embargo, la naturaleza exacta de estos vínculos ha cobrado relevancia tras las recientes investigaciones del caso Koldo. El juez instructor del caso en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha dado orden a la UCO de investigar el patrimonio de Víctor Ábalos por si también hubiera sido beneficiario de las presuntas comisiones millonarias que manejaba Aldama.

La investigación ha puesto especial atención en los mensajes intercambiados desde los terminales intervenidos, incluyendo las comunicaciones entre Aldama y la familia Ábalos. El magistrado ha citado a 17 testigos, entre ellos, Víctor Ábalos, para que comparezcan entre el 25 de febrero y el 5 de marzo.

La defensa del ex ministro Ábalos ha presentado documentación para desvincular a su hijo de cualquier actividad irregular, aportando escrituras que demuestran que el patrimonio de Víctor Ábalos, incluyendo un chalé en La Pobla de Vallbona, fue adquirido mucho antes de los hechos investigados.

El ex ministro Ábalos, quien deberá declarar como imputado este jueves 18 de febrero, anunció una querella contra Aldama por acusaciones vertidas sobre su hijo. Durante su comparecencia ante el juez, Ábalos aseguró que si existen mensajes entre su hijo y Aldama, estos serían sobre «fútbol», reconociendo que ambos mantenían conversaciones sobre este tema.

Según la documentación judicial, Víctor Ábalos había sido titular de una administración de Loterías que posteriormente vendió para dedicarse a la «consultoría de implantación de empresas en América Latina». Su padre explicó ante el juez que su hijo optó por trabajar fuera de España para «desvincularse» de la figura paterna en el ámbito laboral.

Según la documentación judicial, Víctor Ábalos adquirió su chalé en 2006, cuando su padre era concejal en Valencia. Lo hizo con una hipoteca a 40 años vista a los 24 años que vence en diciembre de 2046. La operación se realizó tras un estudio de solvencia por parte de la entidad bancaria basado en los ingresos que percibía por una administración de Loterías de la que era titular en aquel momento.

El juez del Supremo ve «especial relevancia» a los mensajes que pudieran haberse intercambiado desde cualquiera de los terminales intervenidos entre Aldama con Ábalos y su hijo, así como con otros altos cargos como el ministro Ángel Víctor Torres o el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. Aldama sostiene que le pidieron o incluso llegó a pagar grandes cantidades en efectivo a estos altos cargo socialistas.

Versión de Ábalos Jr.

Por su parte, Víctor Ábalos sostiene en varias cartas enviadas a medios de comunicación que no ha cobrado «comisiones» de constructoras por adjudicaciones de obra pública ni en España ni en el extranjero. El hijo del ex ministro niega categóricamente cualquier vinculación con la trama investigada y afirma no haber recibido «pagos en especie ni cantidad alguna en metálico o a cuentas bancarias» de ninguna trama ni de empresas vinculadas a Víctor de Aldama.

En sus escritos de rectificación, Ábalos hijo subraya que sus actividades profesionales «cumplen en todo momento con las normas y leyes nacionales e internacionales en materia de fiscalidad y tributación, así como con todas aquellas relacionadas con la prevención de blanqueo de capitales».