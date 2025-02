Aldama pidió a Ábalos hijo «ayuda» para desbloquear una operación urbanística y éste contestó: «Reviso»

Víctor Ábalos, hijo del ex ministro José Luis Ábalos, y el empresario Víctor de Aldama se mensajeaban para desbloquear promociones urbanísticas en Madrid. «Necesito ayuda», le decía Aldama al hijo del que fuera el secretario de Organización del PSOE y mano derecha de Pedro Sánchez. Los mensajes, intercambiados a través de la aplicación de WhatsApp, están fechados durante la primavera del 2020, en el momento más duro de la pandemia por coronavirus. Revelan que ambos tenían una relación cordial y se ayudaban en sus respectivos negocios.

«Buenas tardes señor quería ver si me puedes ayudar con un tema al tener tú una injieneria (sic) si conoces a alguien en Madrid en industria (sic) en una promoción que tengo me tienen que poner el CT y cómo están me dicen que hasta después de verano nada y eso me mata porque estoy entregando la promoción. Te mando lo que tengo que tengo todo absolutamente. Y ya están pagadas las tasas y todo es que den la orden a la empresa subcontrata», le decía Aldama a Víctor Ábalos, pidiéndole un favor. El hijo del entonces ministro le contestó: «Reviso».

Posteriormente, el empresario le remitió toda la documentación referente a la promoción urbanística en Madrid. Víctor de Aldama estuvo años dedicándose a la construcción y estuvo vinculado al Grupo Vivir, que puso en marcha inmuebles que se edificaron en la Comunidad de Madrid. Tal y como se puede apreciar en las conversaciones, Víctor Ábalos le echaba una mano con estos negocios urbanísticos pese a no ostentar ningún cargo público.

Negocios futbolísticos

Los negocios sobre promociones no eran los únicos de los que hablaban Víctor de Aldama y Víctor Ábalos. Los mensajes extraídos del teléfono móvil de Aldama por la UCO, que desvela OKDIARIO, muestran que ambos negociaron varios proyectos deportivos. Por una parte, hablan de patrocinios, equipos de fútbol. Por otro lado, se intercambiaron fichas técnicas de varios futbolistas como Jhow Benavídez, Devron García o Patrick Palacios, entre otros

Las conversaciones muestran que Víctor Ábalos buscaba la opinión de Aldama sobre estos perfiles de jugadores de fútbol, diciéndole en uno de los mensajes: «Los llevo yo… Por si te interesa alguno». La respuesta del empresario y propietario del Zamora CF fue remitir la documentación a su «DD», es decir, su «director deportivo».

Entre la documentación intercambiada destacan dos proyectos de «capacitación integral» entre equipos colombianos y malasios. Estos documentos formaban parte de las gestiones que Aldama y Víctor Ábalos realizaban en el marco de proyectos deportivos internacionales. Se confirma que los vínculos del empresario con Ábalos eran muy profundos. De hecho, se relacionaba con su tocayo en un estilo de mucha confianza y palabras cercanas como «crack».

Víctor Ábalos citado

El juez del Tribunal Supremo que instruye la causa especial sobre José Luis Ábalos por la trama de las mascarillas ha citado como testigo a Víctor Ábalos para que acuda a declarar en sede judicial. Su nombre apareció de soslayo en los primeros informes de la UCO. Los agentes lo señalaban por haber intentado subarrendar a turistas el chalé de La Línea de la Concepción (Cádiz), que supuestamente compró la trama para el disfrute del político. La familia de Ábalos disfrutó de este chalet durante dos meses de verano.

Pero, realmente, el foco no se centró en Víctor Ábalos hasta que, el pasado mes de diciembre de 2024, Víctor Aldama afirmó en un escrito que tenía «constancia de que determinadas constructoras suscribieron contratos de consultoría [con Víctor Ábalos] para gestiones de obra adjudicadas en el extranjero, que encubrían comisiones por adjudicaciones de obra pública en España». Este fue el detonante para que el instructor decidiera llamar a Víctor Ábalos a declarar.

Informe de la UCO

El juez también ha solicitado a la Guardia Civil que investigue si existen comunicaciones telefónicas entre el comisionista y el hijo del exdirigente socialista. Estos mensajes son los que revela OKDIARIO y atestiguan que Víctor Ábalos conocía y hacía negocios con Aldama al menos desde el año 2020.

El magistrado también ha pedido que los agentes de la UCO elaboren un informe sobre su situación económico patrimonial, analizando sus cuentas o depósitos bancarios, bienes inmuebles o vehículos y su eventual participación en entidades mercantiles como administrador, socio o partícipe. La actividad empresarial de Víctor Ábalos se ha desarrollado, principalmente, en Colombia.