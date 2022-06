“Pasaban las 3 de la madrugada cuando me puse el pijama y me acosté sin ducharme”. Así de taxativo se mostró Óscar el pasado 6 de abril, cuando la Guardia Civil lo interrogó como investigado no detenido. Se lo ofrecieron el mismo día que tuvo que despedirse de su Volkswagen T-Roc, el mismo en el que viajó Esther López por última vez antes de morir y de cuyo análisis, dos meses después, ya hay resultados, aunque están en la parte secreta de la investigación. Ahora podemos comparar los que Óscar contó con lo que uno de sus teléfonos móviles les ha contado a los investigadores. Una de las conclusiones del Departamento contra el Cibercrimen de la UCO que ha analizado ese terminal concluye que cuando Óscar llegó a casa hizo mucho más que ponerse el pijama y acostarse.

Según el relato del principal sospechoso de la desaparición y muerte de Esther López, en algún momento entre las 03:14 y las 03:22, la chica le había obligado a parar el coche en mitad de la carretera para bajarse, muy enfadada, porque Óscar no quiso seguir de fiesta. El problema es el estrecho espacio temporal que queda para tanta bronca, así que entre el trayecto desde Traspinedo, dejar a Carolo y llegar a su casa, a Óscar apenas le quedan minutos para encajar una bronca con Esther que sólo él sostiene con su palabra.

Los primeros 193 pasos

Pero hay más. Según ese teléfono, Óscar llegó a las 03:22 a la calle en la que está la casa de sus padres, en la urbanización El Romeral. Lo saben porque el teléfono se desconectó del coche a la misma hora a la que el GPS daba ese posicionamiento. ¿Qué hizo Óscar durante los siguientes tres minutos? Caminar 133 metros, un total de 193 pasos, para aparecer a las 03:27 en un terreno de la calle Dos. ¿Qué buscaba Óscar allí? Hay una diligencia de la investigación que podría dar explicación a ese hecho y en la que aparece un testimonio ciertamente llamativo ahora que conocemos estos datos, pero eso aún también está bajo secreto.

Entonces, ¿a las 03:27 Óscar se puso el pijama por fin? Los datos de su teléfono dicen que no. A las 03:29 su móvil volvió a conectarse con su coche. Mientras esa conexión está activa, continuará así hasta las 03:42, el teléfono de Óscar refleja una actividad nunca mencionada por él, ni ante la Guardia Civil ni ante la juez. Óscar hizo tres llamadas telefónicas: las dos primeras fueron una llamada de dos segundos a un tal “Luki” y otra de tres segundos a un teléfono de Reino Unido, con un minuto de diferencia entre ambas. A las 00:35 hizo otra llamada más pero usando la aplicación whatsapp, las anteriores fueron por línea telefónica, y llamó al antiguo número de Esther López. Lo más curioso es que según el GPS del móvil de Óscar al acabar de hacer estas llamadas él no estaba en su casa, sino en la valla que separa las calles Uno y Dos de la urbanización. Cuando el teléfono se desconectó de su coche eran las 03:42 y Óscar ya estaba de nuevo posicionado vía GPS en la calle de la casa de sus padres.

Sólo el investigado sabrá explicar la causa de esta madrugada tan ajetreada según su teléfono y sobre todo por qué no la detalló tal y como sí lo hace su teléfono. Por cierto, en los últimos días se ha coqueteado con la información de que el teléfono posiciona lejos de la casa de Óscar sobre las 04:10 de la madrugada. Lo que habría que comentar también es que el teléfono de Óscar tiene “inactividad total” desde las 03:46 a las 04:45 hasta que volvió a mostrar actividad a las 04:50. Lo que hizo justo antes es algo que también él debe explicar.

Por cierto, para estar dormido, Óscar hizo otra cosa muy llamativa con su teléfono. Tras ese periodo de inactividad, su registro de salud delata un traslado de 30 pasos, irrelevante, tan sencillo como ir al baño. Lo que sí es curioso es lo que hizo a las 06:53: desbloqueó la pantalla, conectó un cable al móvil y activó el modo avión para desactivarlo a las 09:10 de la mañana. ¿Por qué es curioso? Porque Óscar le dijo a la juez “yo no he puesto el modo avión nunca porque no sé hacerlo”. Su teléfono dice lo contrario.