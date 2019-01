El rector de la Universidad de Cantabria reconoce en una grabación que las plazas de profesor están amañadas

El rector de la Universidad de Cantabria, Ángel Pazos, reconoce en una grabación que las plazas de profesor que convoca este centro público están amañadas: salen a concurso con unos requisitos diseñados a la medida de un candidato concreto (por ejemplo, un alumno que está realizando o acaba de concluir el doctorado en el mismo centro).

Algo que vulnera abiertamente el principio de igualdad de oportunidades del resto de aspirantes. Durante la conversación, el rector admite que se trata de una práctica ilegal, aunque “muy habitual”, y dice que conserva los correos electrónicos en los que los departamentos de las distintas Facultades le piden la convocatoria de plazas ‘a dedo’. Todo ello se desprende de la grabación que hoy publica en exclusiva OKDIARIO.

La grabación fue realizada el 27 de julio de 2016, durante una reunión entre el equipo rectoral y los responsables sindicales de la Universidad de Cantabria. El objeto del encuentro era diseñar la oferta pública de empleo del año 2017. Es decir, concretar qué plazas de profesor se ofertarían durante el próximo año. En aquel momento, Ángel Pazos llevaba apenas tres meses en el cargo de rector.

Durante el transcurso de la reunión, Manuel Agüeros, profesor y representante del sindicato CSIF, recrimina al rector Pazos que las plazas de profesor se estén adjudicando ilegalmente, en vez de ser ofertadas por el método correcto, respetando la igualdad de oportunidades de todos los candidatos.

Es en ese momento cuando el rector de la Universidad de Cantabria, Ángel Pazos, confiesa que recibe correos electrónicos “con toda la buena voluntad”, en los que los directores de departamento de las distintas Facultades le piden que “saque” una plaza para un candidato pactado previamente. Pero insiste en que esos mensajes “no se los va a enseñar a nadie”.

El diálogo que quedó registrado en la grabación se desarrolló en los siguientes términos:

Manuel Agüeros, profesor: Me sacan la plaza… ¿cómo que a usted le sacan la plaza? Entonces eso es muy peligroso…

Ángel Pazos, rector: Y muy habitual.

Manuel Agüeros, profesor: Y estamos jugando con ello a día de hoy.

Ángel Pazos, rector: Es muy habitual. A veces recibes mails con toda la buena voluntad que dicen: “Oye, la plaza que es para menganita, a ver si la sacáis en el mes de… “. Claro, porque es un mail y yo no se lo voy a enseñar a nadie.

“Metro ochenta, ojos azules y bigote”

En la reunión entre el equipo rectoral y los representantes sindicales, también se encontraba Ernesto Anabitarte, vicerrector primero de Ordenación Académica y de Profesorado de la Universidad de Cantabria.

Anabitarte, que es la mano derecha del rector Ángel Pazos, admite que la convocatoria de plazas de profesores se realiza ‘a la carta’: cada plaza sale a concurso con unos requisitos tan específicos, que es casi imposible que la gane cualquier otro candidato que no sea el previamente determinado por el departamento.

De nuevo, el profesor y representante sindical Manuel Agüeros pide que los perfiles investigadores exigidos “sean menos específicos” y no respondan a la línea de investigación de una persona concreta. Este momento de la reunión también fue grabado y su literalidad es esta:

Manuel Agüeros, profesor: Que por ejemplo, los perfiles investigadores sean menos específicos. Que no sean la línea de investigación de fulanito, porque es que al final es… Quiero decir, no, mire, usted a mí tráigame una línea de investigación que sea “Investigación en infraestructuras ferroviarias”, pero no “Investigación en infraestructuras ferroviarias de mercancías de gas”.

Ernesto Anabitarte, vicerrector: En el perfil, a ser posible, hay que llegar a un compromiso. A veces la plaza sale dentro de un grupo que tiene unos proyectos de una línea determinada. Y claro, interesa que aunque sea completamente libre, con un perfil investigador que pueda producir. Y por otro lado conviene que no sea metro ochenta, ojos azules y bigote [es decir, a la medida de un candidato previamente pactado].