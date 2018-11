Una sociedad fantasma y sin administradores gestiona el bar del sacamocos Dani Mateo

‘El Ideal’, el bar de Dani Mateo ubicado en el céntrico barrio de Malasaña, está gestionado por una sociedad fantasma sin ningún dato en el Registro Mercantil: no consta de administradores ni de depósito de cuentas, algo a lo que es irregular.

La sociedad fantasma que gestiona el bar de Dani Mateo, denominada ‘Juanita Banana’, fue constituida por la actriz Silvia García Pintos, popularmente conocida como Silvia Superstar, en marzo de 2014. Se trata de una microempresa sin empleados, cuyo objeto social es la “gestión de restaurantes y puestos de comida”.

Durante tres años, la compañía tuvo como administradora única a dicha actriz, que cesó de su cargo en enero de 2017, casualmente el mismo mes en el que el ‘cómico’ inauguró el bar, ‘El Ideal’ junto a la presentadora Lorena Castell.

En la actualidad no se ha comunicado al Registro Mercantil el nombramiento del nuevo administrador único, un requisito imprescindible según lo previsto en el artículo 216.1 de Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital el cual dice lo siguiente: “El nombramiento y aceptación de los suplentes como administradores se inscribirán en el Registro Mercantil una vez producido el cese del anterior titular”.

Incumple la normativa

Es ilegal que en una sociedad -tenga actividad o no- no figure el representante legal de dicha mercantil. Según la doctrina de la Dirección General de Registros y del Notario del 27 de marzo y 29 de septiembre de 2014, la inscripción de la renuncia al cargo de administrador único no procede hasta que no se convoque una junta en cuyo orden del día conste como uno de sus puntos el nombramiento de administradores, todo ello con el fin de evitar la falta de representación de la sociedad.

Es más, cuando la dimisión del responsable societario suponga la inoperancia del órgano de gestión, deberá continuar al frente al menos hasta que la empresa pueda adoptar las medidas necesarias para solucionar dicha situación. Dani Mateo no hizo esto en su sociedad incumpliendo de esta forma los estatutos.

Una sociedad fantasma

Tal y como OKDIARIO ha comprobado en el Registro Mercantil, ni el ‘cómico’ ni su socia Lorena Castell han presentando, ni tan siquiera, el depósito de las cuentas anuales correspondiente a la actividad del bar durante el año 2017. Cometiendo de esta forma otra irregularidad.

Dani Mateo, como dueño de ‘El Ideal’, está quebrantando la ley al incumplir el artículo 253 de la Ley de Sociedades de Capital el cual dice así:

“Los administradores de la sociedad están obligados a formular, en el plazo máximo de tres meses contados a partir del cierre del ejercicio social, las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado, así como, en su caso, las cuentas y el informe de gestión consolidados”.

Las sociedades limitadas están obligadas a presentar las cuentas anuales, y en el caso de no hacerlo podrían ser sancionadas con una multa económica, que según el artículo 283 de la mismas ley, cuyo importe ascendería de 1.200 euros hasta 60.000 euros por cada año de retraso. Esta sociedad fantasma tampoco cuenta con la figura del apoderado. A diferencia del administrador único, esta representación no es indispensable para el funcionamiento de la empresa.

El apoderado general, también llamado “administrador de hecho”, es la persona que tiene facultad para actuar en nombre de la empresa pero ostenta las facultades detalladas en el poder conferido que han sido estrictamente consensuadas, según consta en la Dirección General de los Registradores y del Notariado (DGRN), dependiente del Ministerio de justicia.

OKDIARIO se ha puesto en contacto en reiteradas ocasiones con el gestor personal del ‘humorista’ Dani Mateo, Juan Luis Olmeda, socio del despacho Finasa Economistas. En el último de los intentos, el asesor aseguró no querer hacer ninguna declaración acogiéndose a su secreto profesional.

Boicot a ‘El Ideal’

Tras el polémico ‘sketch’ en el que Dani Mateo se burlaba de la bandera española sonándose los mocos con ella en ‘El Intermedio, los usuarios de las redes sociales promovieron un boicot contra su bar en el barrio madrileño de Malasaña.

En las últimas semanas, Google recibió más de un millar de reseñas negativas de este establecimiento, con comentarios como los siguientes: “¿Es verdad que el dueño de este bar se limpia los mocos con la bandera nacional? Yo a un bar de una persona tan guarra y mal educada no iría nunca” o bien “No he ido nunca a este sitio. pero no iré jamás donde no se respeta a quien no tiene tu forma de pensar, sentir o donde por ser diferente implica que te desprecien. Hasta nunca Dani Mateo”.