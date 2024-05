Luis Enrique: «Seis palos, 31 disparos a portería y ningún gol… es imposible de creer»

Luis Enrique atendió a los medios de comunicación en la sala de prensa del Parque de los Príncipes tras la eliminación del PSG en las semifinales de la Champions League. El Borussia Dortmud ganó con gol de Hummels en la capital francesa y se clasificó para la final de la Champions League que se disputará el próximo 1 de junio en Wembley.

«Es un momento triste en el deporte cuando pierdes de esta manera. Felicitar al Dortmund por la Champions que han hecho, que ha sido fantástica y destacada. Nosotros ya los conocíamos de la fase de grupos. Han competido muy bien. Nosotros en los dos partidos hemos hecho seis palos y hoy 31 disparos a portería. Y no hemos hecho ni un gol, algo casi imposible de creer. Pero así es el fútbol. Lo aceptamos. Esto es el fútbol. Intentaremos volver lo antes posible», valoró Luis Enrique tras la eliminación de su equipo.

«Después de no conseguir el resultado estamos tristes. No hemos sido inferiores. El fútbol a veces es injusto. Pero esto premia al que marca gol, no el que remata al poste. El Dortmund ha hecho dos partidos completos. El objetivo que me marqué al llegar en este club fue disputar al máximo todos los trofeos. Veremos lo que hemos conseguido al final de temporada», repitió el asturiano.

«Es la competición de las competiciones. Nadie había infravalorado al Dortmund, nadie que sabe de fútbol. En el caso de los entrenadores menos. No creo que hayamos sido inferiores a ellos en ninguno de los dos partidos. Les felicito, les deseo lo mejor en la final y nosotros a recuperarnos», señaló el entrenador español.

Luis Enrique también fue preguntado por el favoritismo de cara a la final, y no se mojó sin mencionar a Bayern de Múnich y Real Madrid, que se medirán este miércoles en busca del segundo billete a Londres: «Tienen las mismas opciones de ganar que el otro finalista».

«Ha sido una acción puntual a balón parado. No es nuestro fuerte. Este es mi estilo y mi manera de jugar, mis equipos corren riesgos. Pero estoy orgullo de mi equipo, que se lo ha dejado todo. Esa unión que tenemos es muy potente y deseo que continúe la próxima temporada. Hemos estado soberbios en la entrega. El fútbol no ha sido justo con nosotros. Hay que pasar el luto y levantarse», dijo Luis Enrique.

«Si hay un equipo que ha tenido mala suerte en esta eliminatoria es el PSG. No entiendo tu pregunta», culminó el entrenador del cuadro francés.

Nasser Al Khelaifi al habla

Nasser Al Khelaifi también valoró la eliminación del PSG tras el partido: «Estamos muy decepcionados con el resultado. Estamos tristes, merecíamos más. Disparamos a los postes cuatro veces, dos la semana pasada… El balón no quiso entrar».

«Los jugadores y el entrenador lo han dado todo. Enhorabuena al Dortmund, merecimos más. Es un partido difícil. Pensábamos que íbamos a la final y estamos decepcionados por nosotros, los aficionados. Estoy orgulloso de mi equipo, el más joven de Europa», señaló el directivo del club francés.

«Hemos llegado a semifinales tres veces en cinco años. Ese no es nuestro objetivo, sigue siendo la final. Así es el fútbol, hay que aceptarlo y a veces no es justo», culminó Nasser.