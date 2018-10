Rosa María Mateo también tiene una instrumental con cero empleados y facturación para eludir a Hacienda

La administradora única de RTVE, Rosa María Mateo, también posee una sociedad instrumental con la que eludió el pago de al menos tres impuestos. Se trata de la mercantil Yanbu SL. Esta sociedad instrumental no tiene empleados y no ha registrado actividad desde el año 2013, pese a lo cual la periodista no ha decidido disolverla y ha seguido acumulando pérdidas en la sociedad.

La compañía Yanbu SL es una sociedad inmobiliaria que creó Rosa María Mateo en el año 1993. El objeto social con el que inicialmente inscribió la empresa en el Registro Mercantil fue como la “compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia”.

A pesar de ello, en el mismo mes en el que creó la sociedad, en febrero de 1993, la administradora única de RTVE modificó el objeto social de su propia empresa para reconvertir la mercantil en una sociedad de servicios profesionales. De esta manera, Rosa María Mateo, pudo facturar algunos de sus trabajos periodísticos. Tal y como figura en el BORME, Yanbu SL realizó modificaciones estatutarias y fijó su actividad empresarial con un nuevo objeto social.

La denominación completa de la nueva actividad de Yanbu SL pasó en febrero de 1993 a ser: “Asesoramiento a empresarios y profesionales de los medios de comunicación en el diseño y ejecución de proyectos de contenido informativo y de actualidad, así como el análisis de los mercados de los medios de comunicación”.

Con el paso del tiempo, el patrimonio empresarial de la sociedad de la máxima responsable de RTVE se tradujo en dos inmovilizados materiales, de los que al menos uno de ellos es un inmueble que fue adquirido por la sociedad. Se trata de dos activos por valor de 298.725,46 y 113.307,47 euros.

A partir del año 2013 el importe neto de la cifra de negocio -es decir, la facturación- de la sociedad Yanbu SL pasó a ser cero euros. Anteriormente, y siempre según el depósito de cuentas de la sociedad, Yanbu SL ingresó 1.550 y 16.500 euros en los años 2012 y 2011 respectivamente, lo que refleja una inestabilidad evidente en la sociedad instrumental que gestiona la máxima responsable de RTVE. A estos datos se le suma el condicionante de que la compañía tiene cero empleados.

Pese a este hecho, los gastos de la mercantil no dejaron de crecer. Como consecuencia de esto, la empresa de la administradora única de RTVE acumuló una ingente cantidad de gastos. Sólo en 2016, Rosa María Mateo cargó en Yanbu SL 40.358,15 euros y 11.593,90 euros en 2015 en concepto de “otros gastos de explotación”. Estos gastos fueron los que le permitieron compensar la venta de uno de los inmovilizados materiales que OKDIARIO interpreta que podría ser un inmueble. Como consecuencia de la utilización de esta ingeniería financiera, Rosa María Mateo pagó 0 euros por el Impuesto de Sociedades.

Compró un inmueble a través de la sociedad

Rosa María Mateo utilizó la sociedad Yanbu SL para comprar un inmueble en Madrid. La adquisición de la propiedad tuvo lugar en mayo de 1994, escasos meses después de la constitución de la mercantil con la que efectuó la compra. Tal y como señalan los datos del Registro de la Propiedad a los que ha tenido acceso OKDIARIO, se trata de un piso de 117 metros cuadrados que a día de hoy no tiene cargas registradas.

La descripción de la vivienda que registra el Registro de la Propiedad detalla que un vestíbulo, un salón-comedor, dos dormitorios, dos cuartos de baño, una cocina y varios pasillos. La operación de compra-venta se efectuó ante el Registro número 4 de Madrid.

Eludió el pago de impuestos

La estructura societaria elegida por Rosa María Mateo tiene notables ventajas fiscales. En primer lugar, permite eludir el pago de lo que se denomina como renta presunta en el IRPF, un pago que obliga a tributar por la segunda vivienda. Además, permite esquivar parte del pago del Impuesto del Patrimonio dependiendo de la valoración que se asigne a los inmuebles dentro de la sociedad y a la sociedad en su conjunto.

También permite deducir gastos en el Impuesto de Sociedades de forma que el tributo empresarial se reduce igualmente. Y como colofón, se puede traspasar la firma en una herencia como sociedad rebajando igualmente la factura fiscal en el momento en el que Rosa María Maeteo fallezca, gracias a las deducciones del Impuesto de sucesiones.

A día de hoy, Rosa María Mateo figura como apoderada de la sociedad Yanbu SL junto a Germán Ponte Mateo, que desde el año 2008 consta como administrador único de la mercantil. La empresa de la máxima responsable de RTVE tiene cero empleados y está radicada en el barrio de Chamberí, en el centro de Madrid.