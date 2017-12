La productora que defendió al asesino Lanza graba el vídeo electoral de la CUP en el que se mofa del Rey

La productora Metromuster grabó el documental Ciutat Morta en el que presentaba al asesino Rodrigo Lanza como la víctima de un “montaje policial”. La misma productora ha montado ahora el vídeo electoral de la CUP para los comicios del próximo 21 de diciembre, en el que ridiculiza al rey Felipe VI, al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, y al candidato del PP a la Presidencia de la Generalitat, Xavier García Albiol.

“En estas elecciones ilegítimas, teníamos que hacer un vídeo irreverente para la CUP”, explica Metromuster en su cuenta de Twitter. El vídeo sostiene que dentro de la Constitución española Cataluña siempre seguirá siendo “una autonomía intervenida por el Estado“, por lo que los únicos avances sólo pueden llegar mediante la declaración unilateral de independencia.

“La república se declaró en Cataluña el 27 de octubre de 2016. Pero, ¿alguien la ha visto? ¿Alguien la ha sentido?”, se pregunta el vídeo producido por Metromuster para la CUP. A continuación explica que para que sea real la república imaginaria catalana es preciso “ejercer la soberanía”.

Y pone como ejemplo de ello la labor de las cooperativas okupas y los disturbios violentos provocados por grupos de extrema izquierda en el barrio burgalés de Gamonal para impedir la construcción de un aparcamiento.

En aquestes eleccions il·legítimes havíem de fer un vídeo irreverent per la @cupnacional . Tutorial per construir una república. #DEMPEUS https://t.co/1GMzJAexcP

🎥 No demanarem permís per ser lliures ni perdó per ser-ho!

El vot que més lluita, amb la gent que no es rendeix! #Dempeus pic.twitter.com/Id880OGJXa

