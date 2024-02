Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania, ha confirmado este jueves la destitución de Valeri Zaluzhni como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Con dicha confirmación, se zanjan todas las especulaciones que se han realizado durante los últimos días acerca de la continuidad del máximo responsable militar del país.

El presidente ucraniano ha utilizado su canal oficial de Telegram para transmitir la noticia. Será el coronel general Oleksandr Sirskyi quien ocupe a partir de ahora el puesto de Zaluzhni. Por su parte, Sirskyi se había encargado hasta el momento de dirigir las Fuerzas Terrestres de las Fuerzas Armadas del país.

En su anuncio, Zelenski se ha dirigido a Zaluzhni como «el comandante más experimentado», destacando los éxitos que acumula en su carrera, entre ellos, las operaciones en Kiev o la operación para la liberación de Járkov. «El año 2024 sólo podrá ser exitoso para Ucrania si se producen cambios efectivos en la base de nuestra defensa, que son las Fuerzas Armadas de Ucrania», ha declarado el presidente.

Este aspecto, el de la necesidad de «renovar» el liderazgo militar del país, es algo en lo que tanto Zelenski como Zaluzhni han coincidido durante su reunión. El motivo reside en que «las tareas de 2022 son diferentes a las de 2024».

No obstante, y a pesar de la destitución de Zaluzhni como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, éste continuará ligado al Ejército del país y permanecerá «en el equipo del Estado ucraniano».

Tras conocerse la noticia, el ya exjefe de las Fuerzas Armadas ha lanzado un mensaje de agradecimiento y ha mostrado su respeto a todos aquellos que «dieron su vida por Ucrania y por la libertad». «Los ucranianos, definitivamente, ganarán», ha clamado.

Por su parte, Zelenski también ha compartido un mensaje de agradecimiento hacia Zaluzhni a través de su perfil oficial en redes sociales: «Me reuní con el general Valeri Zaluzhni. Le agradecí los dos años defendiendo a Ucrania. Discutimos la renovación que requieren las Fuerzas Armadas, también quién podría ser parte del liderazgo renovado. El momento de tal renovación es ahora. Le propuse seguir formando parte del equipo. ¡Definitivamente ganaremos! ¡Gloria a Ucrania!».

I met with General Valerii Zaluzhnyi.

I thanked him for the two years of defending Ukraine.

We discussed the renewal that the Armed Forces of Ukraine require.

We also discussed who could be part of the renewed leadership of the Armed Forces of Ukraine.

The time for such a renewal…

